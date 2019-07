Marina di Portisco: porta di ingresso alla Costa Smeralda

Grazie alla sua posizione geografica unica, Marina di Portisco è il punto di arrivo e di partenza per navigare sempre ridossati nell'arcipelago della Maddalena tra isole incantevoli, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, o più a sud Tavolara e Molara, così come per effettuare escursioni all'interno della Gallura. Un

unico, con cime granitiche scolpite dal vento, maestose querce da sughero e incantevoli scorci costieri, ricco di siti archeologici, di testimonianze di antiche culture e di pittoresche tracce della vocazione mediterranea della Sardegna, di antichi artigiani orgogliosi del loro fare apprezzato in tutto il mondo.

Anche quest'anno (2019), Marina di Portisco ha ottenuto la Bandiera Blu, riconoscimento che le viene assegnato ininterrottamente dal 1996, un vero record!L'ambito riconoscimento della Bandiera Blu sancisce ufficialmente l'impegno concreto e la professionalità dello staff di Marina di Portisco nella gestione sostenibile del porto e la sensibilità concreta alle tematiche del rispetto e alla difesa della natura e del mare, testimoniata dalle numerose iniziative per la salvaguardia dell'ambiente intraprese nel corso degli anni.

, è un moderno ed incantevole porto turistico situato nel, alle porte della Costa Smeralda, in una delle più belle localitàPerfettamente inserito nel paesaggio naturale, il Marina è ben protetto da un molo di sopraflutto a tre bracci e da un molo di sottoflutto a gomito, dal 1996 Bandiera Blu d'Europa per la limpidezza del mare e gli incontaminati fondali.La sua ideale posizione geografica, punto di partenzae per la varietà dei comfort offerti, permette di gustare una vacanza straordinaria, scandita dai ritmi del mare e modulata secondo le proprie esigenze. Il Marina ospita 589 posti barca fino a 90 metri su fondali con elevato pescaggio e offre tutti i servizi per una vacanza a 5 stelle.territorio

