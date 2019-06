Nasce Blu Booking, un progetto di tutela del mare Adriatico e delle tartarughe

Sarà un'estate "blu" quella 2019 in Riviera Romagnola: Info Alberghi lancia il Blu Booking, progetto a favore di Fondazione Cetacea Onlus per aiutare le tartarughe Caretta caretta e sensibilizzare il mondo del turismo sul problema della plastica in mare donando agli albergatori cannucce di carta in cambio di quelle tradizionali in plastica.

Fondazione Cetacea ONLUS

, che gestisce il centro di recupero tartarughe marine e il primo soccorso cetacei per le regioni Emilia Romagna e Marche, negli ultimi anni è intervenuta nel recupero di sempre più esemplari di tartarughe e di cetacei intrappolati in attrezzi da pesca abbandonati, o che avevano ingerito plastica: anche per questa ragione la sua attività di sensibilizzazione e divulgazione sulle tematiche ambientali si è orientata verso il problema del marine litter, e la ricerca di soluzioni sia con attività di pulizia di coste, fiumi e fondali, sia cercando di risolvere il problema alla fonte, sensibilizzando sull'uso consapevole della plastica, soprattutto usa e getta.

Secondo i dati raccolti da Ministero dell'Ambiente, Ispra e 15 Arpa, attualmente (maggio 2019). Analizzati anche i resti di 150 tartarughe spiaggiate, il 68% aveva ingerito plastica. Un problema di dimensione globale che si sta affrontando partendo dall'operato dei singoli paesi e con azioni concrete che arrivano dal basso.Molte spiagge italiane,, hanno adottato per l'estate 2019 un'ordinanza balneare che abolisca l'uso della plastica monouso sulle spiagge. Via piatti, bicchieri, cannucce e tutto quello che può diventare un rifiuto spiaggiato sui nostri lidi.È in questo panorama che si inserisce, progetto a sostegno dicon il duplice obiettivo di aiutare le tartarughe ospiti presso il centro di recupero di Riccione e sensibilizzare il mondo del turismo sulle possibili alternative alla plastica monouso. L'oggetto simbolo prescelto per la campagna di sensibilizzazione è la cannuccia, uno dei più inquinanti visto il breve tempo per cui viene utilizzata, in media una ventina di minuti, a fronte dei 500 anni necessari per essere smaltita.Blu Booking coinvolge così(1.272 dai Lidi Ravennati a Gabicce mare, 336 solo nel Comune di Rimini, 207 a Riccione) invitandoli ad uno scambio "etico":. Per ogni hotel che accetterà le cannucce, Info Alberghi adotterà una tartaruga ospite presso Fondazione Cetacea Onlus di Riccione e la donerà come riconoscimento all'hotel aderente.

