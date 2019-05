Domenica 2 giugno è la Festa nazionale dei piccoli comuni

Stefano Ciafani

Da Calitri in Campania a Cineto Romano nel Lazio, da San Massimo in Molise a Mandatoriccio in Calabria, da Pomaretto e Ostana in Piemonte a Galliate Lombardo in Lombardia, da Berceto in Emilia, da Joppolo Giancaxio e Sant’Angelo Muxaro in Sicilia, da Pescocostanzo in Abruzzo a Giurdignano in Puglia: anche quest’anno la Festa della Repubblica è, che il 2 giugno apriranno le porte ai visitatori con centinaia di eventi in piazza per valorizzare patrimoni e tradizioni., la festa dei piccoli comuni, è promossa da Legambiente insieme a Uncem, ANCI, Unpli, Unione nazionale Pro Loco d’Italia, Fondazione Symbola e un vasto comitato, è realizzata con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole alimentari e forestali, per i Beni e le attività culturali e con il sostegno di Poste italiane e Open fiber.Sarà festa in tutta Italia, nei comuni della montagna, lungofino alle località più belle delle perle del mediterraneo, per raccontare, scoprire e riscoprire, attraverso momenti di cittadinanza partecipata, tante piccole realtà. Anche per far conoscere i numerosi progetti all’insegna della sostenibilità e della qualità della vita che possono garantire questi luoghi, nonostante il declino demografico e la fatica del disagio insediativo.che disegnano i contorni di un possibile cambio di passo verso un futuro di benessere e sostenibilità capace di disegnare un argine allo storico abbandono, invecchiamento e spopolamento dei piccoli centri. Per questo oltrehanno aderito alla Giornata di Voler bene all’Italia e, stanziando risorse per istituire agevolazioni fiscali all’impresa digitale e di prossimità, all’insediamento dei centri di ricerca e alla nascita di una nuova residenzialità, che permetta una rigenerazione urbana del patrimonio abitativo abbandonato in questi luoghi e un rinnovato tessuto sociale capace di scommettere il futuro in questi luoghi.“La vasta alleanza che promuove Voler Bene all’Italia e organizza la mobilitazione territoriale del fine settimana –– sono fondamentali per tenere alta l’attenzione su un tema, quello dei piccoli comuni, che sembra completamente scomparso dall’agenda politica nazionale e sul quale, invece, occorre finalizzare il lavoro iniziato nella scorsa legislatura, per arrivare presto all’approvazione dei decreti attuativi della legge sui piccoli comuni e a un ulteriore stanziamento di risorse economiche. Intanto il paese non si è fermato, come dimostra l’azione messa in campo da Poste italiane e Open fiber, che con l’implementazione dei servizi postali sul territorio e la realizzazione di nuove infrastrutture in fibra ottica a banda ultra larga, stanno già lavorando nella direzione indicata dalla legge”.La Festa dei piccoli comuni coincide anche con la, che animeranno moltissimi programmi e feste grazie alle tante realtà protagoniste della vivacità culturale di questi territori, offrendo un viaggio tra rievocazioni storiche, degustazioni, passeggiate nel verde, visite guidate e molto altro, a testimonianza dell’infinita ricchezza dell’Italia dei piccoli comuni., tre eventi, in Irpinia, si terrà l’incontro “Tra tradizione e innovazione: dalla città della ceramica alla Calitri del futuro” a cui parteciperanno i sindaci della zona insieme al sindaco di Calitri, il presidente di Legambiente, il presidente Legambiente Campania,, il presidente della Fondazione Symbola, il vicepresidente della Regione Campaniae tanti altri invitati.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.