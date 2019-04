1° Maggio, 400mila a tavola in agriturismo

Sono quasi 400mila gli italiani e gli stranieri che hanno scelto per il pranzo del primo maggioper cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna.E’ quanto emerge da una stima della, sulla base delle prenotazioni indicate da Campagna Amica, dalla quale si evidenzia che si tratta di una opzione scelta per la Festa dei lavoratori sia da quanti hanno programmato spostamenti in giornata che dai vacanzieri.Alle base del successo dell’agriturismo c’è la possibilità – sottolinea Coldiretti – di mangiare i piatti della cultura popolare locale i cui segreti sono conservati da generazioni nelle campagne. E in cucina ci sono spesso gli agrichef, i cuochi contadini che utilizzano i prodotti da loro stessi coltivati in azienda.Se la capacità di mantenere inalterate leè la ragione principale della scelta ma non va dimenticata – continua la Coldiretti – anche per l’offerta di servizi innovativi per sportivi, ambientalisti e camperisti. In molti casi si sono attrezzati con l’offerta di alloggio e di pasti completi, ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente – precisa la Coldiretti – solo all’acquisto dei prodotti aziendali.Se le grigliate – precisa la Coldiretti – sono molto diffuse lungo tutta la Penisola, non mancano le portate tipiche dei diversi territori a partire dalle fave con il pecorino, due prodotti dellaconosciuti entrambi fin dal tempo degli antichi romani ed irrinunciabili sulle tavole della Festa dei Lavoratori nel centro Italia dal Lazio al Molise, dalle Marche all’Abruzzo.La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere l’agriturismo giusto il consiglio – continua la Coldiretti – è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti comee terranostra.it.

