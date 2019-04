Trekker Street View di Google, i sentieri mappati da Legambiente

Santuario delle Farfalle

Monte Calamita: un tempo sede di una importante miniera ora abbandonata. I sentieri che portano al monte Calamita consentono di andare alla scoperta di questa parte selvaggia e incontaminata dell’isola

Piane del Canale

Sentiero dei profumi

Camminare fa bene al fisico e alla mente, camminare immersi nella bellezza fa ancora meglio perché influisce sull’umore e dona senso di benessere. E allora perché non inaugurare il mese di aprile programmando una bella vacanza o una gita fuori porta, in vista del ponte di Pasqua, per scoprire luoghi unici della Penisola e itinerari, tra mare e terra ad esempio, visitando iloppure percorrendo i sentieri che portano al Monte Calamita per scoprire anche la parte più selvaggia e incontaminata dell’isola toscana e i suoi paesaggi lunari legati alle antiche miniere. Oppure, conoscere il cuore dell’Italia centrale attraverso la natura e i tanti sentieri che si incrociano con l’antico Cammino di San Benedetto partendo da quelli dell’area laziale o riscoprire, l’antica Regina Viarium tra antichi ruderi romani e paesaggi bucolici. Oppure camminare lungo il sentiero che porta alla Montagna Grande di Pantelleria, la vetta più alta dell’isola siciliana dalla quale si può ammirare uno splendido panorama.Itinerari cheha mappato grazie alper offrire a tutti gli amanti della passeggiata nuovi percorsi da visitare a piedi e visualizzare “virtualmente” anche sul proprio computer navigando su Google Maps. Con un semplice click si potranno vedere alcuni dei paesaggi più belli della Penisola a partire da quelli delSono questi i cinque itinerari scelti da Legambiente per essere mappati nell’ambito del Trekker Loan Program di Street View e che ben raccontano la bellezza della Belpaese, tra mare e terra, e quella della natura italiana. Perché i luoghi scelti da Legambiente incrociano anche aree naturali protette di grande pregio come il Parco Naturale delle Cinque Terre, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Parco nazionale di Pantelleria, il Parco regionale dell’Appia Antica e quello dei Simbruini, solo per citarne alcuni.Le immagini dei sentieri sono state “mappate” in questi mesi dai volontari dell’associazione che hanno percorso diverse vie con il Trekker di Street View, uno speciale- zaino “tecnologico” dotato diposizionate nella parte superiore dello zaino che permettono la navigazione a 360* dei siti catturati. Il tutto è stato possibile grazie anche al prezioso aiuto di enti parco, amministrazioni ed enti locali, associazioni territoriali, circoli e regionali di Legambiente, il direttore di Villa Adriana e Villa d’Este e le guide CAI che hanno accompagnato e aiutato i volontari in questa “avventura”.Grazie alle immagini raccolte chi vorrà, digitando su, potrà visualizzare i relativi percorsi, valutarne condizioni e difficoltà, ma anche vedere la bellezza di questi luoghi, stabilire come attrezzarsi per affrontare al meglio e ben preparati una gita fuori porta in uno di questi luoghi.(Umbria e Lazio)(Liguria)Un anello di circa 16 chilometri che ruota attorno all’Appia Antica, la più famosa delle vie consolari, utilizzando quasi esclusivamente percorsi in sede protetta (parchi urbani o strade vietate alla circolazione veicolare).

