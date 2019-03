Al via a giugno i campi di volontariato di Legambiente

partiranno a giugno i nuovi. Ci sono campi in Italia e campi all’estero, al mare e in campagna, nelle aree protette o nei piccoli borghi montani, campi per ragazzi sotto ai 18 anni, campi per nuclei familiari nonni compresi.In Italia sono organizzati dai circoli di Legambiente. All’estero, dalle associazioni straniere che fanno parte insieme a Legambiente dell’, un network internazionale di associazioni di volontariato.Quest’estate, i campi sulla Penisola sono un centinaio, da metà giugno a tutto settembre. sul sito di Legambiente , proseguono le iniziative di Vele spiegate , allargando quest’anno il raggio d’azione dalle consuete isole dell’arcipelago toscano alla penisola sorrentina e al golfo di Corinto in Grecia. Il progetto prevede la pulizia di spiagge, spesso inaccessibili via terra, e il monitoraggio dei rifiuti raccolti, e intende favorire momenti speciali di integrazione sociale e valorizzazione dell’ambiente.Nel dettaglio,: 9 settimane di campi nell’arcipelago toscano dal 24 giugno al 26 agosto. Le prime 5 settimane sono campi per ragazzi tra 14 e 17 anni, e ultime 4 sono per adulti (18 – 75 anni). Sulla penisola sorrentina sono organizzati due campi per ragazzi dal 22 giugno al 5 luglio. Seguono poi 3 settimane lungo la costa del Cilento: dal 6 al 26 luglio; anche qui solo ragazzi 14 – 17 anni. Nel golfo di Corinto, i campi sono tutti per adulti, dal 21 luglio al 17 agosto.Ci sono, inoltre, i campi di(volontaripernatura.greenproject.info) il progetto di Legambiente per diffondere la cultura del volontariato e la pratica della citizen science, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziato dal Parco nazionale dell’Aspromonte. Un’iniziativa che punta a diffondere la pratica del volontariato realizzando un grande progetto di monitoraggio scientifico partecipato, all’insegna dellearning by doing, o imparare facendo, per stimolare l’interesse dei ragazzi verso il volontariato, rafforzando contemporaneamente le loro competenze scientifiche. Occuparsi dell’ambiente, dedicargli un po’ del proprio tempo, conoscere i luoghi in cui si vive, imparare a fare campionamenti, condividere un grande progetto scientifico è un’attività certamente utile, ma anche molto divertente. I campi attualmente disponibili sono in Campania a Ottaviano, Paestum e Castellammare di Stabia, in Puglia a Putignano, in Toscana a San Rossore, in Umbria a Poggiodomo, in Veneto a San Stino di Livenza e in Sicilia a Corleone.Molte le destinazioni all’estero, dall’Europa all’Africa, oppure in Messico, in Nepal, in Corea, con i campi organizzati dai partner dell’ Alliance www.alliance-network.eu/ ).Un campo organizzato direttamente da Legambiente è invece previsto in Guatemala dall’11 al 23 luglio , nell’ambito di un progetto di cooperazione, nella bellissima cornice del lago Atitlàn e dei suoi vulcani, nel comune di Santiago, in stretta collaborazione con le popolazioni Maya locali, per svolgere attività di pulizia ambientale.

