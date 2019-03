Cambiamenti climatici: a Nuova Dehli il murales realizzato con lo smog

realizzato con lo smog

. Così aè stata inaugurata l'opera dell'artista visivo italiano Andreco cheha dipinto l'inquinamento atmosferico con lo stesso inquinamento atmosferico, usando un inchiostro realizzato con lo smog.Il muralesfa parte della quinta tappa diIniziato a Parigi nel 2015 in occasione della Cop 21,laConferenza sul Clima delle Nazioni Unite,Climate Art Projectè stato nelle sue tappe precedenti in Portogallo e a Venezia per le Biennali di Arte 2017 e Architettura 2018.ha scelto Delhi come simbolo poiché è la città con i livelli più alti di inquinamento atmosferico al mondo, un titolo negativo conquistato nel 2018, dopo i picchi di PM2,5 registrati nel mese di novembre, con serie ripercussioni sulla salute dei cittadini. Ma oltre all'aria anche le risorse idriche della città sono in serio pericolo: il fiume Yamuna, che scorre a Delhi è in condizioni di inquinamento estremo. I fiumi Yamuna e Gange considerati luoghi sacri per gli indiani hanno ottenuto dalla corte indiana diritti legali comparabili a quelli degli esseri umani, ma, paradossalmente, sono tra i corsi d'acqua più inquinati della terra. Il progetto fa parte dell'urban art festivalSt+art Delhi 2019ed è prodotto daSt+art India Foundationin collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Delhi e supportato da Asian paint, Air Ink e altre organizzazioni.L'opera raffigura in maniera simbolica la transizione dei fumi tossici e i gas serra, provenienti delle emissioni industriali, dal traffico veicolare e dai roghi di stoppie e rifiuti, in un ambiente salubre con candide nuvole. La transizione è resa possibile da un albero vero che si erge al centro muro. L'opera interagisce con il paesaggio e le architetture circostanti.Nell'opera, Andreco integra figure simboliche con formule chimiche, grafici e dati forniti dai centri di ricerca per formare unica immagine concettuale dal forte impatto visivo. Il progetto comprende. La performance collettiva, che ha coinvolto la popolazione locale di tutte le età, ha attraversato il quartiere di Lodhi, con canti, slogan e grandi bandiere, per suscitare un'altra riflessione sull'inquinamento e sulle possibili forme di azione individuale e collettiva. L'artista ha realizzato delle bandiere che raffigurano i fiumi Gange e Yamuna, le piante locali che meglio depurano acqua aria e terreni degli inquinanti e altre visioni artistiche che partono dai dati scientifici sull'inquinamento atmosferico.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.