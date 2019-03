Festa del papà: 8 campeggi per un fine settimana in famiglia lontani dalla città

, la piattaforma di instant booking per i campeggi in Italia e presente in oltre 65 paesi in tutto il mondo, propone 8 campeggi in tutta Italia per una festa del papà da vivere in famiglia circondati dalla natura.In occasione del 19 marzo, il team di Pitchup.com ha ricercato le strutture dove trascorrere un fine settimana per ritrovare il piacere dello stare insiemedivertendosi a pescare, a praticare sport, a fare barbecue o escursioni, da nord a sud Italia.Sempre di più infatti i bambini sembrano piccoli adulti, costantemente connessi e stressati da mille attività tra scuola, dopo scuola e corsi vari. Il tempo tra genitori e figli sembra non essere mai abbastanza.In questo contestopotrebbe essere la vacanza ideale per fuggire dalla routine quotidiana con i propri cari senza spendere un patrimonio e trovare del tempo per giocare insieme.Per lasciarsi ispirare di seguito Pitchup.com propone una selezione di strutture a portata di tutti, disponibili per essere prenotate nel fine settimana dal 22 al 24 marzo.Il Campeggio Internazionale del Soleè situato proprio In riva al Lago di Viverone e offre ai propri ospiti tutta una serie di attività, organizzate direttamente dalla struttura che vanno dagli sport acquatici alla pesca con la possibilità di accesso a una piccola rimessa per imbarcazioni e a una banchina. Il campeggio inoltre offre servizi perfetti per giocare in famiglia: dal campo da bocce a quello da calcio, dai tavoli da ping pong al campo di beach volley. Qui è possibile soggiornare nella propria roulotte o prenderne una fornita dal campeggio o in tenda su piazzole attrezzate con la stessa formula.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 60 euroL’international Camping Ispraè un villaggio vacanze che si affaccia sulla sponda orientale del lago Maggiore, in una location famosa per le vacanze in famiglia e i tanti sport disponibili sul secondo lago più grande del paese. Qui si possono alternare la pesca e le attività acquatiche con il turismo urbano per esplorare Pella, Ronco e Omegna, oppure fare rotta verso Varese e Novara. Il campeggio dispone inoltre di un campo da beach volley, da tennis, da basket e da calcio e per la bella stagione di una piscina con acqua scivolo.In questa struttura è possibile soggiornare in una casa mobile con due camere e tutti i confort o prenotare una piazzola con o senza elettricità per chi fa da sé.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 60 euroIl Cinisco, campeggio situato tra Pesaro e Urbino, nelle Marche, ha accesso diretto a una splendida piscina naturale nel fiume Cinisco da cui prende il nome. Qui è possibile pescare e divertirsi a esplorare le rive del fiume e le piccole cascate. Inoltre, con la sua area barbecue e i tavoli da picnic permette di organizzare simpatiche grigliate per preparare subito il pesce alla griglia. In questo camping davvero wild si può soggiornare in tenda o roulotte su piazzole attrezzata.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 20 euroIl Camping Village Punta Navacciasi estende sulle rive del Parco Naturale del Lago Trasimeno tra Umbria e Toscana per un’esperienza tra natura, relax e comfort. All'interno dei suoi 70.000 m² mette a disposizione degli ospiti due piscine per adulti e bambini, jacuzzi, un porticciolo con posti barca, un grande anfiteatro coperto, un maxi-schermo, animazione internazionale e miniclub durante la stagione estiva. Non mancano un parco giochi, tavoli da ping pong, fitness club e un campo sportivo perfetto per giocare a calcetto, basket o pallavolo, la spiaggia privata e la zona barbecue. Qui è possibile prenotare piazzole su erba per camper o roulotte con elettricità e a disposizione ci sono anche tende safari, a campana e case mobili deluxe.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 80 euroIl Sant’Anastasia Campingsi trova sul lago di Fondi, a 10 minuti in auto per raggiungere la costa tra Sperlonga e Terracina e offre una vasta gamma di servizi e attività per tutti i gusti e le età. Il campeggio dispone anche di una piscina semi olimpionica, perfetta per nuotare o prendere lezioni di aquagym, con accanto una piscinetta per i bambini. Per i più piccoli però le sorprese non finiscono qui, infatti il camping è dotato anche di un parco giochi, di una sala ricreativa con tavoli da ping pong e da biliardo e un miniclub. La famiglia può sfidarsi anche nei vari campi con partite di beach volley, basket, calcio e tennis. A disposizione piazzole attrezzate con elettricità.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 80 euroLido Tropical è situato direttamente sul Mar Tirreno, a meno di 5 minuti di auto dalla località costiera di Diamante. Qui è possibile dedicarsi alla pesca, raggiungere l’isolotto di Cirella, praticare sport acquatici ma anche divertirsi in piacevoli passeggiate in collina e nelle vicine riserve naturali o visitando monumenti antichi. Per i più piccoli è a disposizione il parco giochi mentre per i teenagers una sala giochi. In questo campeggio è possibile prenotare piazzole con elettricità su erba o terreno battuto ma tutte vista mare.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 16 euroIl Campeggio Rais Gerbisi trova accanto a una spiaggia, a qualche passo dall'azzurro del Mar Tirreno e fra i monti del parco naturale regionale delle Madonie, una riserva naturale costellata di paesini e città antichissime e caratterizzata dalla presenza della fauna selvatica. La struttura accoglie di buon grado le famiglie con i suoi servizi moderni e il calore del suo tipico benvenuto alla siciliana. Lo staff, molto cordiale è a disposizione per organizzare e accompagnare gli ospiti negli itinerari a piedi e in bicicletta per esplorare il parco regionale, le isole Eolie e alcune delle innumerevoli perle dell'isola, fra cui Palermo, Siracusa e Ragusa. Tra i servizi del campeggio ci sono una piscina esterna con acqua salata, un parco giochi, un minimarket e campi da calcio e da tennis. Qui è possibile prenotare una piazzola su terreno misto con elettricità o una casa mobile da due camere da letto.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 60 euroIl Camping Residence Atlantidesi trova a pochi minuti a piedi da lunghe spiagge sabbiose e da acque basse e limpide dove è possibile pescare o passeggiare con i propri cari ed è in una posizione eccezionale per raggiungere le perle della Puglia, come i trulli di Alberobello o il vivace centro storico di Monopoli, entrambi a poca minuti di strada. La struttura offre anche una piscina all'aperto, un campo da bocce, una sala TV, un parco giochi e assistenza per noleggiare auto, barche e biciclette. Qui è possibile prenotare piazzole completamente attrezzate su terreno battuto ed erba o soggiornare in bungalow da 2 a 4 posti letto.Prezzo per 4 persone nel fine settimana 22-24 marzo a partire da 76 euro

