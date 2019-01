Prevenzione e responsabilità in montagna: torna "Sicuci con la neve"

Domenica 20 gennaio, in 43 località montane di 12 regioni, saranno organizzati presidi, stand e campi neve, con momenti informativi e dimostrazioni, per sensibilizzare i frequentatori su rischi, autoresponsabilità e prevenzione per evitare incidenti nella frequentazione della montagna innevata.

Valanghe, ipotermia e perdita di presa su terreno ghiacciato: sono queste le cause dellamaggioranza degli incidenti che capitano a chi frequenta l'ambiente montano durante la stagione invernale, come scialpinisti, appassionati dello sci in neve fresca ed escursionisti (con le ciaspole e non).



Per sensibilizzare gli amanti della montagna innevata sui suoi rischi peculiari, sull'autoresponsabilità e sulla prevenzione degli incidenti, domenica 20 gennaio torna "Sicuri con la Neve", la giornata nazionale organizzata dal Club alpino italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Sezione nazionale del CAI): come nelle passate edizioni, sono decine gli appuntamenti in programma in tutta Italia.



Entrando nel dettaglio, in 43 località montane di 12 regioni saranno allestiti presidi dei percorsi scialpinistici ed escursionisti (con la diffusione di utili consigli e la raccolta di dati statistici), stand informativi e dimostrativi (con la possibilità di ricevere informazioni e assistere a dimostrazioni di ricerca e autosoccorso in valanga) e campi neve organizzati (con possibilità di partecipare a momenti dimostrativi e didattici organizzati secondo gli interessi dei partecipanti).

Le regioni con più località interessate sono Toscana, Piemonte e Veneto.





La giornata, compresa nel progetto "Sicuri in montagna", è organizzata con la collaborazione delle Scuole di Alpinismo e Scialpinismo, delle Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo Giovanile, Fondoescursionismo del CAI, del Servizio Valanghe Italiano, della Società Alpinistica F.A.L.C., con il supporto di enti e amministrazioni che si occupano di montagna.



