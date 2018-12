Nel 2017 Italia ancora prima in Europa per i prodotti agro alimentari di qualità Dop, Igp e Stg

Nel 2017 si rafforzanelle sue diverse componenti (produttori, trasformatori, superfici e numero di prodotti riconosciuti); solo gli allevamenti sono in leggero calo.Il numero di produttori, rispetto al 2016, dell’1,8% sintesi del persistente calo registrato al Nord (-2,8%) e die, in misura più lieve, al Centro (+1,4%). Cresce considerevolmente il numero dei trasformatori (+7,6%); l’aumento è maggiore nel Mezzogiorno (+11,5%) e al Centro (+8,4%).Nel confronto con l’anno precedente, gli allevamenti (40.043 strutture) si riducono dell’1,3% mentre la superficie (232.803 ettari)Fra i principali settori sono in crescita gliL’Italia si conferma ilconferiti dall’Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2017 sono 295 (4 in più sul 2016); tra questi, quelli attivi1sono 285 (96,6% del totale).Nel 2017 conseguono un nuovo riconoscimento gli Ortofrutticoli e cereali, gli Oli extravergine di oliva (Marche), le Carni fresche (Vitelloni Piemontesi della Coscia) e i Formaggi (Ossolano). Al 29 ottobre 2018 i riconoscimenti Dop Igp e Stg conseguiti dall’ItaliaI settori con il maggior numero di riconoscimenti sono: Ortofrutticoli e cereali (111 prodotti), Formaggi (53), Oli extravergine di oliva (46) e Preparazioni di carni (41); Carni fresche e Altri settori comprendono, rispettivamente, 6 e 38 specialità.sono le regioni con più Dop e Igp (rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti).

