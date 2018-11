Al via il 17 novembre la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Si terrà dal 17 al 25 novembre 2018 la decima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che quest’anno avrà come tema centrale “I rifiuti pericolosi”.

Con oltre 5.000 azioni registrate, l’Italia si colloca al primo posto per progetti inseriti nella decima edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 17 e si concluderà domenica 25 novembre.

L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese nella realizzazione di progetti utili ad informare e sensibilizzazione i cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente.



Nata all’interno del Programma LIFE+, La SERR, è gestita e organizzata da un Comitato promotore europeo all’interno del quale siede lain veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR è coordinato da AICA e promossa da un Comitato promotore composto da: CNI Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Regione Sicilia, con il supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città.La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2018 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera: Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea.

