Brindisi, cene forzate, convenevoli… quest’anno potresti dire di no a tutti e scappare in Cappadocia, per vivere un Capodanno davvero magico. La Cappadocia è una regione interna della Turchia, che ha conservato intatti paesaggi incantati, piccole chiese, villaggi scavati nella pietra e un’atmosfera di grande pace. Il suo essere crocevia di commerci e scambi l’ha preservata dalle scorrerie, e ha mantenuto il suo allure di oasi per chi l’attraversa.

Un viaggio in questa terra, specialmente nella stagione invernale, ha il sapore di un’avventura retrò: si possono facilmente immaginare le carovane percorrere lentamente le strade sterrate tra le colline, alla ricerca di una sistemazione per riposare e fare rifornimenti.

Non può mancare il pernottamento in un Cave Hotel, dove le stanze sono ricavate nelle grotte: la particolarità della nostra città di Matera qui è la norma. E caldamente consigliato, per cogliere a volo d’uccello l’insieme della regione, è l’emozionante tour in mongolfiera. Chi lo ha fatto lo racconta come un’esperienza quasi onirica, il top assoluto del viaggio, da affrontare naturalmente ben coperti. In questa stagione non sarebbe insolito trovare la neve, un soffice manto che avvolge un mondo che pare uscito da un presepe, rendendolo ancora più suggestivo.

Il tour ideale tocca la valle di Devrent con le sue sculture di roccia modellate dal vento, la sinuosa città sotterranea di Kaymakli, che ricorda l’architettura di Gaudì, e gli incredibili Camini delle Fate di Paşabağı, pinnacoli di pietra che rendono unico questo panorama. Da non perdere assolutamente anche l’antico villaggio di

Güzelyurt

Castello di Selime. La notte di Capodanno la si può trascorrere al villaggio di Mustafapasa, banchettando con piatti tipici e assistendo alle danze tradizionali. Uno degli spettacoli più belli è anche uno dei più semplici e naturali: il cambio di tonalità della luce che si riflette sulle rocce, sulle colline e sulle pareti delle case.

Viaggigiovani.it ha in programma un tour per piccoli gruppi dal 29 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019, con volo diretto dall’Italia in Cappadocia, 5 pernottamenti con prima colazione, il cenone di Capodanno e tutti i , culla della religione ortodossa, e il maestoso e abbandonato. La notte di Capodanno la si può trascorrere al villaggio di, banchettando con piatti tipici e assistendo alle danze tradizionali. Uno degli spettacoli più belli è anche uno dei più semplici e naturali: il cambio di tonalità della luce che si riflette sulle rocce, sulle colline e sulle pareti delle case.ha in programma un tour per piccoli gruppi, con volo diretto dall’Italia in Cappadocia, 5 pernottamenti con prima colazione, il cenone di Capodanno e tutti i

trasferimenti

e le visite incluse con guida in italiano (volo in mongolfiera extra), a 950 euro a persona.