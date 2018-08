'Metropoli resiliente': natura e arte a Roma

Un programma denso per conoscere le meraviglie quotidiane che a volte si confondono all'occhio distratto di ogni giorno,. Di giorno e di notte. Le stelle che accompagnano l'arrivo dell'autunno con quell'aria un po' speciale e rarefatta che circonda l'equinozio.Ma non solo: mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, e osservazioni astronomiche quindi, laboratori didattici sull’ambiente e, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science, passeggiate, letture ad alta voce e animazioni teatrali e spettacoli di divulgazione scientifica anche nei teatri: Lido di Ostia e Quarticciolo, dove sono previsti incontri ad ottobre.Ecco dunque il progettoMetropoli Resiliente, oltre venti incontri gratuitied altri ancora, per ragazzi dagli otto anni in su, alla scoperta del patrimonio naturale della città, delle stelle, dell’arte, della lettura nelle biblioteche, nei musei civici e nelle ville.La manifestazione è promossa da, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, e realizzata grazie al contributo della Regione Lazio nell'ambito del bandoLa Cultura fa Sistemavinto da Roma Capitale nel 2017.