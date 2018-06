WWF: un viaggio nella foresta Amazzonica con gli indigeni Xixuaú

Un ambiente naturale unico che in un solo ettaro conserva dalle 40 alle 300 specie di alberi; la, estesa per 6,7 milioni di chilometri quadrati, rappresenta senza dubbio il polmone naturale del pianeta, uno dei luoghi con il patrimonio naturale tra i più ricchi in biodiversità, ospitando il 10% di tutte le specie animali e vegetali conosciute al mondo.Tra escursioni insi potranno ammirare, osservare la flora, risalendo in battello il Rio Negro e il Rio Jauaperi.Straordinario sarà l’incontro con gli abitanti della forestagli alloggi realizzati in stile indigeno Waimiri-Atroari.Inoltre le strutture ricettive scelte per ospitare i viaggiatori appartengono o sono gestite da chi abita e vive sul territorio così da apportare una ricaduta diretta sull’economia locale.I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare Emanuela Evangelista, attivista romana che dal 2013 vive nella regione degli Xixuaù impegnata per la conservazione della foresta ea, attraverso le Onlus Amazonia Milano e Trentino Insieme.Non mancheranno occasioni per il divertimento con passeggiate al sole di Copacabana e Ipanema sorseggiando una caipirinha, escursioni sul Pao de Azucar e sul Corcovado, con il maestoso Cristo Redentore che abbraccia la città.12-27 NOVEMBRE 201817 giorni, 16 notti