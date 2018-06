In occasione delladel 5 giugno prossimo, dedicata quest'anno al contrasto dell'utilizzo “usa e getta” della plastica, si rinnova la collaborazione decennale tra WWF e Auchan Retail Italia, con l’ormai tradizionale lancio delle shopper “limited edition”. Anche una “semplice” borsa della spesa, se riutilizzata, può fare la differenza in un mondo che cerca di essere sempre più attento ai temi ambientali.saranno disponibili nei punti vendita Auchan, MyAuchan, Simply, IperSimply e PuntoSimply, e che diventeranno così la nuova borsa “ironica” e “trendy” per la spesa di tutti giorni.Filippo Bruno, in arte www.willow-artblog.com ), è uno degli artisti di spicco della Pop Art italiana. I suoi personaggi colorati, che vivono e parlano tra di loro come in un microrganismo, sono andati oltre le tele per vestire accessori di moda, oggetti di arredo e per la scuola. Nel 2016 Willow ha collaborato con il WWF e con Auchan Retail Italia realizzando una speciale interpretazione neo pop del tradizionale logo dell’associazione ambientalista, il Panda. Una collaborazione che riprende nel 2018, con una nuova edizione delle borse riutilizzabili a supporto del WWF.La special edition 2018, in due versioni (gialla o blu),, vede i piccoli personaggi di Willow moltiplicarsi all'infinito, tra note, parole e suoni che rimbalzano tra loro creando una vera e propria opera d'arte da portare con sé. Non solo una borsa utile, ma anche “buona”: ogni cliente potrà infatti contribuire con questo piccolo gesto a sostenere il WWF nei suoi progetti di conservazione degli habitat e delle specie a rischio del nostro Paese, in particolare supportando il, il network di aree protette gestite dal WWF in Italia. Anche quest'anno le shopper riutilizzabili limited edition dedicate al WWF arrivano nei punti vendita in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, evento che nel 2018 è dedicato al contrasto all’utilizzo della plastica monouso con lo slogan "Beat Plastic Pollution. If you can't reuse it, refuse it - Sconfiggi l’inquinamento da plastica. Se non puoi riusarla, rifiutala”.