Artigianato contadino Gallo Rosso: il regalo da mettere sotto l’albero

Gallo Rosso ha scandagliato tutto l’Alto Adige alla ricerca di questi contadini artigiani, che rappresentano il trait d’union con il passato, con la tradizione e la cultura rurale altoatesina.

Gallo Rosso è un marchio ombrello; questo significa che per promuovere e sostenere la cultura e le tradizioni contadine dell’Alto Adige, ha individuato 5 temi fondamentali, che sono l’agriturismo al maso, le osterie contadine, i prodotti di qualità, la Scuola di Cucina e l’artigianato contadino.

Nel mondo contadino quest’ultimo ha sempre rappresentato un importante diversivo nelle lunghe giornate invernali, quando la fatica quotidiana nei campi lascia il posto al tempo libero da impiegare in attività di svago.

Con il passare del tempo, però, l’artigianato autentico contadino è andato via via scomparendo, tanto da diventare una pratica cui si dedicano solo pochi contadini che hanno una vera e propria passione nel lavorare materiali naturali, creando, con impegno e trasporto, oggetti molto vicini ad opere d’arte.

Gallo Rosso ha scandagliato tutto l’Alto Adige alla ricerca di questi contadini artigiani, che rappresentano il trait d’union con il passato, con la tradizione e la cultura rurale altoatesina, per rappresentarli con il proprio marchio di autenticità e alta qualità e ne ha individuati tre:

• Karlheinz Windegger – maso Lahngut a Lana (tornitura)

• Erhard Paris – maso Oberhof a S. Nicoló / Ultimo (intreccio)

• Johanna Aichner – maso Hoferhof a Velloi/Lagundo (lavori all’uncinetto)

Gli artigiani sono stati selezionati perché il loro modo di lavorare corrisponde ai criteri di qualità del marchio per individuare l’artigianato autentico contadino altoatesino:

• tutte le materie prime devono provenire dall’Alto Adige e una parte di queste dal maso stesso;

• gli oggetti di artigianato devono essere prodotti direttamente al maso;

• ogni prodotto deve essere fatto a mano dal contadino e avere delle sue caratteristiche proprie;

• i materiali devono essere assolutamente naturali e non trattati.

Ogni creazione di questi tre artigiani rappresenta un pezzo unico, prezioso e autentico, non replicabile. Oggetti che possono essere graditi regali da scartare sotto l’albero di Natale, perché esprimono la loro elegante semplicità e tutta la bellezza del materiale che proviene direttamente dalla natura: cesti intrecciati di diverse forme e dimensioni, vasi in legno di melo torniti, ciotole in legno, cuscini, tappetini, borse di lana lavorate all’uncinetto.

I contadini artigiani sono lieti di fornire una consulenza sul regalo più adatto, oppure possono eseguire dei lavori anche su commissione, realizzando idee regalo personalizzate.

È sufficiente contattarli telefonicamente o via e-mail, anche per semplici informazioni.

Se poi si è indecisi tra tutti gli originali e bellissimi lavori di artigianato contadino, si può anche regalare un buono, in modo che sia il destinatario a scegliere l’oggetto preferito. Per scoprire tutte le curiosità sull’artigianato contadino di Gallo Rosso, cliccare a questo link.

