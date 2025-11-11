Riscaldare la casa spendendo meno: il boom online di stufe e termosifoni smart

Con l’arrivo dei primi freddi, cresce l’interesse degli italiani per il riscaldamento domestico e sempre più spesso la ricerca del comfort passa dal web. I dati diTrovaprezzi.it mostrano come il settore delriscaldamentosia diventato uno dei più dinamici del mercato e-commerce, con un numero di ricerche in costante crescita e una netta evoluzione nelle preferenze dei consumatori: oggi si cercano prodotti più efficienti, silenziosi, sostenibili e tecnologici.

Fino a pochi anni fa, stufe, camini e termosifoni erano tipici acquisti “da negozio”. Oggi, invece, gli italiani scelgono sempre più spesso di informarsi e acquistare online, grazie alla possibilità di confrontare prezzi, prestazioni e recensioni in modo immediato. Nel2025 (gennaio-ottobre)le ricerche nella categoria “Radiatori e Termosifoni”su Trovaprezzi.it hannosuperato quota 151.000, inaumento di quasi il 60%rispetto al2023.

Il solo mese diottobre 2025, spinto dall’arrivo dei primi freddi, ha registratooltre 41.000 ricerche, segno di un comportamento d’acquisto sempre più tempestivo e digitale.

Ancora più rilevante la moleper la categoria “Stufe e Camini”: 651.000 ricerchein soli 10 mesi, con unacrescita del 10%rispetto allo stesso periodo del 2023. Solo a ottobre, le ricerche sono più che raddoppiate rispetto allo stesso mese del 2023 - da 59.000 a 148.000 - a testimonianza di un mercato in pieno fermento.

Dietro questi numeri si nasconde un cambiamento sostanziale nelle abitudini di consumo. Tra iradiatori che raccolgono più interessespiccano i modellia olio o a inerzia termica, che possono offrire un calore costante e un consumo inferiore, ma anche itermoventilatori digitalidotati di termostato programmabile e funzione “eco”, ideali per chi desidera un comfort gestibile e sostenibile. L’attenzione è rivolta anche al silenzio e alla compattezza: si cercano prodotti adatti a spazi domestici medio-piccoli, facili da spostare o da integrare in ambienti già arredati.Brand come De’Longhi, Imetec e Olimpia Splendidsi confermano i più ricercati, grazie all’affidabilità e alla capacità di innovare nei consumi e nel design.

Sul fronte distufe e camini, domina invece un desiderio di ritorno al calore autentico, ma reinterpretato in chiave moderna. La domanda si concentra sustufe a legna o pelletcon alta efficienza energetica, certificazioni ambientali e vetro autopulente. Cresce anche l’interesse per i modelli ibridi o canalizzabili, capaci di riscaldare più ambienti con un unico impianto.Brand come La Nordica, Qlima e Invictaguidano le preferenze, combinando performance, materiali di qualità e design che valorizza l’ambiente domestico.

L’analisi geografica evidenzia differenze significative nelle scelte. NelNord Italia, dove i periodi di riscaldamento sono più lunghi,prevalgono radiatori e termoventilatori elettrici, in particolare la Lombardia raccoglie una quota di interesse di circa un terzo. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, regioni dove l’efficienza e la gestione dei consumi sono priorità consolidate. NelCentro-Sud, invece, si registra unapreferenza per stufe e camini, legata sia al clima più mite che a una tradizione domestica più calorosa e decorativa. In regioni comeLazio, Campania e Abruzzo, lestufe a legna e a pellet sono sempre più scelte anche come elemento d’arredo, segno che la funzionalità si accompagna ormai a un forte valore estetico.

