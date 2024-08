5 piante per rinfrescare casa e ufficio in modo più sostenibile ed economico

Le ferie estive sono quasi finite ormai per tutti e anzi per alcuni è già arrivato il momento di rientrare in ufficio. Ma l’estate non è conclusa e le alte temperature persistono: per questo motivo si continuano a cercare modi efficaci per rinfrescare gli ambienti chiusi, come stanze di casa e ufficio, in cui si ricomincia a trascorrere più tempo. Una soluzione semplice e naturale è l'utilizzo di piante da interno che, oltre a decorare gli spazi, aiutano a purificare l'aria e a ridurre il caldo e l’umidità.

Tuttavia, il costo delle piante, soprattutto di quelle più grandi, può essere eccessivo. Un'alternativa più economica è quella di acquistarle su Wallapop. In questo modo si contribuisce non solo a promuovere l'economia circolare, ma anche ad incoraggiare la coltivazione delle piante in modo più accessibile ed ecologico.

Queste le cinque piante più indicate per affrontare il caldo in modo sostenibile ed economico:

Giglio della pace: conosciuto per la sua capacità di purificare e rimuovere tossine, questa pianta non solo migliora la qualità dell'aria, ma contribuisce anche a rendere l'ambiente più fresco e piacevole.

Felce : questa pianta è eccellente per creare un microclima più fresco nell’ambiente. Inoltre, il fogliame rigoglioso aggiunge un tocco di verde che rende ogni spazio più accogliente.

Pothos : pianta dalla cura semplice ed estremamente resistente. Si adatta bene a diverse condizioni di luce ed è ideale per chi cerca una soluzione pratica ed efficace per rinfrescare l'ambiente senza dover dedicare molto tempo alla cura.

Sanseveria: è una pianta nota per la sua durata e la bassa necessità di cura. È un'ottima scelta per purificare l'aria e aiuta a dare un tocco di freschezza anche alle giornate più calde.

Areca: è una pianta tropicale eccellente per gestire l'umidità dell'aria, rendendo l'ambiente più fresco. La sua forma conferisce inoltre senso di ampiezza e benessere nello spazio in cui è posizionata.

Su Wallapop è possibile trovare anche un'ampia selezione di vasi per rendere più confortevole il posizionamento di queste piante nel nuovo ambiente e allo stesso tempo per completare l'arredamento dei propri spazi. Dai modelli classici e vintage ai design moderni e minimalisti, il vasto catalogo della piattaforma offre opzioni per tutti i gusti e gli stili!

