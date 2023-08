Case italiane sempre più calde con temperature che superano i 35°C

Un nuovo studio di tado° ha rilevato che le temperature interne delle abitazioni in Italia sono aumentate fino a raggiungere temperature da capogiro: durante la settimana più calda dell’anno ad oggi, nella giornata del 19 luglio 2023, la temperatura massima media delle abitazioni si è attestata a 30,1°C, ma ha raggiunto dei picchi fino a 35,3°.

Per quanto riguarda il clima medio italiano, nello stesso giorno, ha toccato i 34,5°C, con una temperatura massima di 41,4°C.



Un altro elemento che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la percezione del calore è stata l’umidità, che a livello nazionale -sempre nella giornata del 19 luglio- ha toccato picchi altissimi raggiungendo ben l’86,5%. La media nazionale si è attestata su cifre inferiori, ma comunque importanti, del 66,2%.



A fronte di tutti questi dati, qual è la reale temperatura percepita in casa? In Italia, in media è stata di 33,2°C, con picchi massimi di 41,9°C. Dato che sottolinea la necessità di avere nelle case italiane sistemi di condizionamento, utili per affrontare al meglio queste temperature.



Le regioni italiane: quali sono le più calde?

La settimana del 17 luglio è stata probabilmente la settimana più calda dell’anno ad oggi, e lo studio di tado° ha analizzato le temperature raggiunte nelle case nella giornata del 19 luglio. In questa data, in diverse regioni italiane si sono toccate temperature da record: 44,9°C in Sicilia, 43,5°C in Puglia e 41,9°C in Toscana. Il Sud si conferma sempre ai primi posti nelle classifiche delle città più calde, e non solo, infatti, le vette raggiunte in quella data, hanno portato queste due regioni ad avere il clima domestico più elevato di tutta Italia: 31,6°C nelle case pugliesi e 31,4°C in quelle siciliane.



Quali sono invece le zone più fresche?

Le regioni che hanno visto i picchi di temperatura più moderati sono: la Provincia di Bolzano (29.6°C), la Liguria (30,7°C) e la Provincia di Trento (30.9°C). Per quanto riguarda le temperature interne casalinghe, ai primi posti troviamo le case nelle aree di montagna, con al primo posto la Provincia di Bolzano (26,5°C medi), la Valle d’Aosta (26,9°C) e la Provincia autonoma di Trento (27°C).

Oltre alla concentrazione, alla produttività o al sonno, le alte temperature influiscono sulla salute in generale, soprattutto quella delle persone anziane. Ad esempio, al di sopra di una temperatura interna di 22 gradi, aumentano la stanchezza e la sonnolenza e diminuisce notevolmente la capacità di concentrarsi. A partire da 25 gradi, il sonno rilassante è difficilmente possibile.



