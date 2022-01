Orso Marsicano, WWF: meno di 30 anni per salvare una specie simbolo della natura

È l'orso più raro d'Europa la specie scelta per dare il via alla campagna ReNature 2022 che punta a tutelare e rigenerare il nostro capitale naturale, a beneficio delle generazioni attuali e future.

È l'orso più raro d'Europa ma vive in un campo minato, il nostro territorio: per questo l'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è la specie scelta dal WWF quest'anno per dare il via alla campagna ReNature 2022 che punta a tutelare e rigenerare il nostro capitale naturale, a beneficio delle generazioni attuali e future.

L'orso marsicano è ridotto a 50-60 individui relegati in una ristretta porzione dell'Appennino centrale, quasi interamente nei confini di due parchi nazionali: Parco Nazionale d' Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella. Un nucleo così ridotto è a forte rischio di estinzione e per questo il WWF ha messo in campo tutti gli sforzi possibili per raddoppiare la popolazione entro il 2050.

"Abbiamo meno di 30 anni per creare una cintura di sicurezza intorno alla core area dell'orso marsicano, creare cioè le condizioni affinché il plantigrado possa espandersi in maniera naturale nel territorio: serve ripristinare decine di sottopassi stradali abbandonati e impraticabili per gli animali, distribuire nuove recinzioni a tutela degli allevamenti, installare dissuasori acustici e ottici che scoraggino gli orsi ad attraversare le strade più pericolose, rimuovere le risorse trofiche che attraggono gli orsi nelle aree urbane sostituendo, ad esempio, i cassonetti attuali con modelli a prova di orso, favorire la convivenza con le popolazioni locali superando pregiudizi e diffidenza te, come avviene con il progetto LIFE ArcProm svolto insieme al parco della Maiella. Solo uno sforzo congiunto di volontari -come accade nei campi di volontariato nell'Oasi WWF Gole del Sagittario-, esperti, parchi, enti locali, potrà salvare questa specie" scrive il WWF in una nota.

"Tra poche settimane gli orsi usciranno dal loro letargo, che per la sottospecie marsicana è piuttosto un riposo prolungato inframezzato da brevi escursioni per cercare cibo – ha dichiarato Isabella Pratesi, direttore conservazione del WWF Italia – ma i rischi per questi animali sono dietro l'angolo. Strade, nuclei abitativi, allevamenti, spezzano la naturalità del suo habitat e rappresentano pericoli costanti. Il rischio di incidenti lungo le strade sono tra le principali cause di mortalità: 6 esemplari negli ultimi anni hanno perso la vita per l'impatto con autoveicoli, l'ultimo nel 2021 un esemplare maschio investito in Abruzzo lungo l'autostrada A25. Anche un solo esemplare morto per una popolazione che a malapena supera i 50 animali rappresenta una perdita enorme. La speranza è nei cuccioli: i dati più recenti riguardanti la natalità si riferiscono al 2018, con 11 cuccioli e al 2019 con 16 nuovi cuccioli. Nel 2020 e 2021 la pandemia ha bloccato i censimenti ma si spera di poterli riprendere presto. Ogni nuovo cucciolo è una speranza per la sopravvivenza dell'orso bruno marsicano".

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.