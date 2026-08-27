Mercato auto usate in crescita a giugno 2026: +3,7% e primo semestre positivo

Dopo la lieve flessione di maggio, il settore dei trasferimenti di proprietà registra un bilancio favorevole nei primi sei mesi dell'anno, trainato dalla stabilità del diesel e dalla costante ascesa delle motorizzazioni ibride.

Il mercato dell'auto usata torna a registrare dati positivi nel mese di giugno 2026, archiviando un incremento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 448.071 trasferimenti di proprietà complessivi in attesa di consolidamento. Dopo la leggera flessione registrata a maggio, il settore ritrova slancio grazie a una crescita dell'1,9% per i trasferimenti netti e del 6,1% per le minivolture. Il bilancio dei primi sei mesi del 2026 si chiude così con un segno più, segnando un progresso dell'1,4% che porta a 2.872.228 i passaggi di proprietà complessivi, superando anche i volumi del 2019. Analizzando il rapporto con il mercato del nuovo, nel semestre sono state acquistate 1,5 auto usate per ogni vettura nuova, evidenziando una solida preferenza degli automobilisti italiani per le soluzioni di seconda mano.

Entrando nel dettaglio delle alimentazioni, a giugno il diesel torna in prima posizione conquistando il 39,1% delle preferenze, sebbene in calo di 2,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno, seguito a breve distanza dai motori a benzina al 37,8%. Prosegue invece la crescita costante delle ibride, che si attestano al 12,6% nel mese, mentre le motorizzazioni Gpl, metano, plug-in e le elettriche pure mantengono quote di mercato stabili o in leggera progressione. Per quanto riguarda le modalità di scambio, le trattative tra privati si confermano ampiamente predominanti, coprendo il 55,2% dei passaggi di proprietà totali, seguiti dalle transazioni gestite dagli operatori professionali verso il cliente finale.

Sul fronte della distribuzione geografica, la Lombardia si conferma al primo posto con il 15,9% della quota di mercato nazionale, seguita dal Lazio al 9,8%, dalla Campania al 9,3%, dalla Sicilia all'8,9% e dal Piemonte al 7,6%. L'analisi dell'anzianità dei veicoli evidenzia come le vetture con oltre 10 anni continuino a rappresentare la fetta più consistente del mercato, raggiungendo il 49,5% dei trasferimenti netti a giugno, mentre le auto più giovani fino a 4 anni di età coprono complessivamente il 23,6% del totale, confermando una domanda diversificata e fortemente legata alle classi ambientali più recenti come gli Euro 6, protagonisti indiscussi del parco circolante e dei trasferimenti del periodo.

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