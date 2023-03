Livigno: giovedì 30 marzo è il Traffic Free Day

Nel Piccolo Tibet torna: una giornata a traffico ridotto, dedicata all’utilizzo dei mezzi pubblici, per riscoprire un paese più sostenibile e i vantaggi di una mobilità differente. Il, quindi, a partire, organizzerà il, durante il quale l: via Saroch, via Borch, via Pedrana, via Pizabela, via Svanon, via Confortina, via Rin, via Pozz, via Vinecc, via Toiladel, via Piceir, via Isola, via Fontana, via Boscola, via Prestefan, via Sant’Antoni, via Plan, via Bondi, via Pontiglia, via Pienz, via Taglieda, via Crosal, via Li Pont (dalla rotonda Pontiglia alla rotonda Scuole), via Dala Gesa, via Ostaria, via Botarel, via Domenion, via Rasia, via dela Madonina, via Olta, via Canton, via Molin, via Federia, via Campacc, via Beltram, via Pemont, via dali Croscetta, via Teola e via Parè.Per agevolare gli spostamenti, durante la giornata sarà ulteriormente potenziato il, incluso il collegamento con Trepalle.La giornata Traffic Free si inserisce in un progetto più ampio che mostra l’impegno e l’attenzione di Livigno verso l’ambiente e il suo paesaggio. Esempi di questo impegno sono le cinque colonnine per la ricarica simultanea di veicoli elettrici, le, messe in funzione grazie alla, che vanno ad aggiungersi alle colonnine già esistenti sul territorio, oltre che diverseper la ricarica veloce e semplice delle e-bike. Un altro esempio è iltra le diverse aree del paese che Livigno ha deciso di renderein modo da incentivarne l’utilizzo e diminuire quindi l’inquinamento causato dal frequente passaggio di automobili.Inoltre,, prosegue il progettoper favorire un sistema moderno e sostenibile di mobilità pubblica transfrontaliera alpina. Per di più, a partire da dicembre 2022 è entrato in vigore unper l’Alta Valtellina con un collegamento veloce tra Tirano e Livigno grazie aled è stata anche aumentata la frequenza dei bus in direzione Bormio.Riattivato anche quest’anno il, che funge da navetta tra i due versanti della valle e vede attive sia la linea sud che la linea nord.Come l’anno scorso, invece, anche quest’anno i livignaschi potranno approfittare del Traffic Free Day per riscoprire mezzi di trasporto alternativi, come le: un servizio attivato dalla località per agevolare gli sciatori nei loro spostamenti.

