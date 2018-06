Home Mobilità news

Nissan LEAF 100% elettrica raggiunge quota 100.000 unità in Europa Pubblicato il: 06/06/2018 Autore: Redazione GreenCity 100.000 Nissan LEAF immatricolate in Europa dal lancio nel 2010 ad oggi. 37.000 ordini della nuova LEAF registrati in meno di 8 mesi in Europa. 1 nuova Nissan LEAF ogni 10 minuti viene venduta in Europa.

Nissan celebra questo mese la consegna della 100.000 Nissan LEAF, un successo per la mobilità 100% elettrica.

I 100.000 clienti di Nissan LEAF in tutta Europa hanno contribuito a far raggiungere al modello a zero emissioni di casa Nissan la posizione di veicolo elettrico più venduto al mondo e hanno percorso ad oggi oltre 2 miliardi di chilometri, risparmiando all'ambiente più di 300.000 tonnellate di CO2. Registrano inoltre un tasso di soddisfazione del 92%, superiore a quello di qualsiasi altro modello Nissan.

In Italia, Nissan ha immatricolato dal lancio ad oggi circa 2.500 Nissan LEAF e dallo scorso dicembre ha raggiunto ad oggi circa 1.300 ordini per il nuovo modello di Nissan LEAF.

La nuova generazione di Nissan LEAF è il primo modello Nissan in Europa equipaggiato con le tecnologie ProPILOT e ProPILOT Park. La nuova versione è inoltre dotata di e-Pedal, la tecnologia che consente di partire, accelerare, decelerare e fermare l'auto modulando la pressione applicata al pedale dell'acceleratore.

Ad oggi si contano oltre 37.000 ordini in Europa, con una media di una nuova Nissan LEAF venduta ogni 10 minuti a clienti che vogliono passare a una tecnologia innovativa e a zero emissioni.

Gareth Dunsmore, Electric Vehicle Director di Nissan Europe, ha spiegato: "Non ci sorprende che Nissan LEAF sia il veicolo elettrico più venduto al mondo. Siamo pionieri nella mobilità elettrica e siamo fieri di offrire ai clienti di tutta Europa un'auto accessibile e all'avanguardia. In meno di 10 anni, siamo riusciti a far diventare il veicolo elettrico una realtà nella distribuzione su vasta scala. Questo traguardo dimostra ancora una volta che la nostra roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility è condivisa dai nostri clienti che credono in un futuro più sicuro, sostenibile e connesso".