L’estate di Visit Paganella: un viaggio tra montagne, storie e consapevolezza

Dai racconti di Mountain Future Stories agli spettacoli diffusi della Piana Rotaliana Königsberg: un calendario di appuntamenti che, tra giugno e settembre, intreccia divulgazione scientifica e arte, offrendo nuove prospettive per esplorare il territorio. Sul palco anche Paolo Ruffini e Maurizio Lastrico.

La montagna non è solo una meta geografica, ma un luogo vivo, capace di ispirare e raccontare storie profonde attraverso le voci di chi la abita. Il calendario estivo di Visit Paganella trasforma il Trentino in un palcoscenico a cielo aperto, intrecciando divulgazione scientifica, arte e riflessione sociale da giugno a settembre. Il cuore pulsante di questa programmazione è rappresentato dalla rassegna Mountain Future Stories, che invita il pubblico a guardare alle vette non solo come scenari paesaggistici, ma come spazi partecipati dove confrontarsi con le grandi sfide del presente, dal cambiamento climatico all'inclusione.

Il percorso di scoperta inizia con un legame profondo tra la terra e le vette. Il 2 luglio a Spormaggiore, l'agronomo Giacomo Sartori guiderà il pubblico alla scoperta della biodiversità del suolo, mentre il 16 luglio a Cavedago, la ricercatrice Chiara Bettega analizzerà gli ecosistemi montani sotto l’impatto della crisi climatica, offrendo prospettive preziose sull'adattamento naturale. Il viaggio prosegue attraverso le narrazioni di chi la montagna l'ha vissuta ad alte quote, come l’alpinista Tamara Lunger, protagonista il 5 luglio a Molveno di un racconto che unisce sport e crescita personale, e il giornalista Alessandro Filippini, che il 17 luglio a Fai della Paganella ripercorrerà la storia dell'alpinismo.

Le montagne diventano anche teatro di storie umane intense, fatte di coraggio e riscatto. Temi come l’accessibilità e l'integrazione saranno esplorati attraverso proiezioni documentaristiche e l’incontro del 30 luglio con Wafaa Amer, dove l’arrampicata si trasforma in uno strumento di affermazione personale. Parallelamente, il mondo della letteratura offrirà spunti di riflessione sulla fragilità e sui nuovi inizi, con appuntamenti dedicati alla cura e alle scelte di vita coraggiose, come l'incontro del 9 luglio con Marta Sala e la presentazione del romanzo di Lorenza Gentile il 13 agosto ad Andalo.

L'estate in Paganella culminerà con un'esplosione di cultura diffusa, dove musica e teatro abbandonano i palchi tradizionali per farsi cammino. Il Festival Orme, giunto alla sua nona edizione, trasformerà sentieri e boschi dal 9 al 13 settembre in spazi di dialogo, mentre grandi nomi del panorama nazionale porteranno il loro contributo artistico. Tra i momenti più attesi spiccano lo spettacolo di Paolo Ruffini, in scena il 14 luglio ad Andalo, e il monologo di Maurizio Lastrico, protagonista il 13 giugno a Mezzocorona nell'ambito della rassegna Solstizio d’Estate, che esplora il dialogo tra le generazioni attraverso la Piana Rotaliana Königsberg. Con questa proposta, Visit Paganella ridefinisce l'esperienza montana, rendendola un intreccio indissolubile tra natura, cultura e autenticità.

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