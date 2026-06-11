Gli Orti Botanici della Lombardia diventano "rifugi climatici": al via la Festa del Solstizio d’Estate

La Rete degli Orti Botanici della Lombardia inaugura la XXIII edizione della Festa del Solstizio d'estate con un invito esplicito a ritrovare il benessere all'aria aperta. L'appuntamento di quest'anno, intitolato "Frescheggiare. Orti Botanici, Rifugi Climatici Urbani", si svilupperà dal 14 al 30 giugno 2026. Il termine antico "frescheggiare" viene riproposto come una vera e propria esortazione a beneficiare dell’ombra delle piante e del refrigerio naturale. L'iniziativa si configura come una chiamata a riflettere sui cambiamenti climatici e sociali in atto, offrendo alle persone di tutte le età l'opportunità di confrontarsi e condividere nuove esperienze didattiche e sensoriali proprio in coincidenza con l'avvio delle vacanze scolastiche.

In un'estate caratterizzata da temperature elevate, gli Orti Botanici si confermano come autentici rifugi climatici nel cuore delle città. Grazie alla presenza di alberi, prati, collezioni vegetali e superfici permeabili, queste aree mitigano l'effetto isola di calore, rendendo più vivibili i centri urbani. In quanto istituzioni museali che ospitano collezioni viventi, questi spazi offrono spunti concreti per affrontare le trasformazioni ambientali, invitando il pubblico a ispirarsi alle strategie di sopravvivenza del mondo vegetale. Le piante, infatti, ottimizzano le risorse e costruiscono reti di collaborazione sotterranee, dimostrando che in natura la crescita individuale e quella collettiva si rafforzano a vicenda secondo il principio del cum petere, ovvero del tendere insieme verso una meta comune.

Il calendario della manifestazione tocca sei diverse località lombarde, ognuna con un focus specifico:

Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota" : incentrato sui cereali e le graminacee come risorse strategiche alimentari. Il programma prevede un'asta biodiversa il 14 giugno, visite guidate, show-cooking sui cereali minori il 23 giugno e laboratori di panificazione condivisa il 30 giugno.

Giardino Botanico Alpino "Rezia" di Bormio (SO) : focalizzato su arte, scienza e medicina. Sabato 20 giugno ospiterà workshop di antotipia (stampa fotografica con pigmenti floreali), itinerari sulle piante medicinali e un concerto d'arpa celtica, seguiti il 21 giugno da laboratori di ghirlande essiccate.

Orto Botanico di Brera (Milano) : dedicato all'acqua e alla sopravvivenza vegetale. Sabato 20 giugno sono in programma due visite guidate incentrate sulle tattiche adattive delle piante contro siccità, gelo e terreni salini.

Orto Botanico Città Studi (Milano) : focalizzato su biodiversità urbana e impollinatori. Giovedì 18 giugno l'orario sarà prolungato fino alle 21:00 con mostre sulla domesticazione delle piante e percorsi interattivi sulle erbe spontanee di città.

Orto Botanico di Pavia : incentrato sull'analisi delle isole di calore urbane. Domenica 14 giugno si terrà una visita guidata sul ruolo della vegetazione nel miglioramento del microclima cittadino, affiancata dalla mostra "Legni nostrani, pregiati, proibiti".

Orto Botanico G.E. Ghirardi di Toscolano Maderno (BS): focalizzato sul benessere e sul rallentamento dei ritmi quotidiani. Il calendario propone sessioni di yoga nella natura, danza, pittura su ceramica, la presentazione del libro Fili invisibili e un fine settimana dedicato al baratto e al riuso creativo.

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