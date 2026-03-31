Ortoflora & Natura 2026: Carmagnola si trasforma nei "Giardini delle Arti"

L'11 e il 12 aprile torna la storica mostra-mercato regionale: un weekend tra eccellenze florovivaistiche, creatività e sapori del territorio a ingresso gratuito.

Carmagnola sboccia con Ortoflora & Natura: un omaggio ai Giardini delle Arti

Il weekend dell'11 e 12 aprile la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra eccellenze florovivaistiche, artigianato e tradizioni gastronomiche.

Il Comune e la Pro Loco di Carmagnola si preparano a inaugurare la trentaseiesima edizione di Ortoflora & Natura, una delle mostre-mercato più prestigiose del Piemonte dedicate al settore florovivaistico e orticolo. Il tema scelto per il 2026, "I Giardini delle Arti", promette di fondere la bellezza della natura con la creatività artistica, trasformando il centro storico in un percorso sensoriale unico. I visitatori potranno esplorare i Giardini del Castello e i Giardini Unità d’Italia, dove espositori provenienti da diverse regioni italiane presenteranno piante, fiori, attrezzature e raffinati arredi per esterni.

L'evento non si limita all'esposizione di settore, ma coinvolge l'intera comunità con iniziative che celebrano le radici locali. Lungo via Silvio Pellico sarà possibile assistere a rievocazioni storiche della semina e partecipare a laboratori dedicati all'antica arte dell'intreccio di ceste e alla produzione di saponi artigianali. Le eccellenze enogastronomiche saranno protagoniste grazie alle degustazioni del tipico Ravanin primaverile, mentre i ristoranti della zona proporranno menù tematici per valorizzare i prodotti del territorio. Gli amanti della cultura troveranno inoltre mostre fotografiche, presentazioni di libri e performance teatrali itineranti che animeranno le vie cittadine.

Per i più giovani e le famiglie, il programma offre esperienze interattive come la creazione di terrari personali e l'osservazione entomologica guidata dagli studenti dell'Istituto Agrario. Una delle attrazioni più attese della domenica sarà la spettacolare esibizione di rapaci in volo presso i Giardini del Castello, accompagnata dal lancio del contest "Peperone Urbano", una sfida giocosa che invita i cittadini a coltivare il celebre ortaggio sui propri balconi. Inoltre, per gli appassionati di sport e natura, la giornata di sabato ospiterà la pedalata cicloescursionistica "Gravel Di Fiore in Fiore", un percorso di cento chilometri che collega Torino a Carmagnola attraversando paesaggi collinari e fioriture spettacolari.

Tutte le aree della manifestazione sono a ingresso libero, offrendo a cittadini e turisti l'opportunità di vivere un fine settimana immersi nei colori e nei profumi della primavera. Tra mercatini dell'antiquariato, mostre d'arte nei palazzi storici e le giostre del luna park in Piazza Mazzini, Carmagnola si conferma una meta imperdibile per chi cerca un mix perfetto tra natura, cultura e divertimento. L'iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione del territorio, resa possibile dalla collaborazione tra enti pubblici, associazioni e sponsor locali che sostengono la crescita della biodiversità e dell'artigianato italiano.

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