Isaholidays: spiagge, mare e aria pulita per rinforzarsi prima dell’inverno

Chi ama la quiete lo sa bene. Settembre è il mese migliore per ritrovare un po’ di pace nella natura che inizia a prepararsi al riposo. Il mare regala tramonti magnifici, il caos di agosto si placa e le spiagge sono più libere. Complice anche il bel tempo che negli ultimi anni allunga l’estate fin quasi a ottobre, ci sono mille occasioni tutte da sfruttare lungo il litorale veneto. Le strutture turistiche Isaholidays garantiscono il meglio dei servizi che hanno reso indimenticabile la stagione 2024: animazione, spettacoli, intrattenimento, sport, buon cibo a km0 e piena operatività di tutto il villaggio fino all’ultimo giorno di apertura, il 29 settembre. In più tante proposte scontate per concedersi qualche lusso tra gli eleganti chalet di Isamar Holiday Village a Isolaverde di Chioggia (Venezia) o le tende super chic del glamping a Barricata Holiday Village di Porto Tolle (Ro). Ne possono approfittare un po’ tutti: dalle famiglie con figli prima di ricominciare il trantran scolastico, ai nonni che vogliono finalmente godersi delle giornate senza incombenze. E con le temperature meno torride c’è anche il clima giusto per coppie o gruppi di amici che desiderano visitare Chioggia, Pellestrina, Venezia oppure girare in bici o a cavallo scoprendo il Delta del Po.

I pomeriggi più freschi e ventilati sono ideali per godersi la spiaggia e fare il pieno di vitamina D e iodio, fonti naturali di anticorpi preziosi per affrontare l’inverno. Un toccasana per i bimbi piccoli, gli adulti e gli anziani che possono respirare la brezza marina nelle spiagge bandiera blu di Isamar e di Barricata. Sono tutti luoghi sicuri dal punto di vista della salubritàdelle acque che vengono quotidianamente controllate. Inoltre, le strutture Isaholidays sono 100% pet friendly con servizi e attrezzature pensate per il benessere degli amici animali. Al Barricata Holiday Village i cani sono amatissimi ovunque e la presenza di un educatore cinofilo certificato (travel dog) assicura attività di allenamento e divertimento in apposite aree. Non bastasse, per chi vuole provare il gusto di cavalcare in libertà tra le dune del mare e i canneti del Delta del Po, nel villaggio c’è un Ranch sul mare per portare in vacanza anche il cavallo. Infine, a Isamar la dog beach ha docce e spazi riservati per i cani, oltre a una dog zone dove far correre e giocare il proprio fedele amico.

Certo, a settembre le giornate iniziano ad accorciarsi. Ma il sole che si spegne lento nel mare, lascia spazio ad aperitivi in spiaggia o al romanticismo di cene al lume di candela esaltate dalle prelibatezze a km 0 dell’Adriatico, le ostriche rosa o un buon piatto di peòci (cozze) coltivati nella Sacca di Scardovari. Per gli amanti di vacanze attive, le piscine olimpioniche (e anche le baby usate dai più piccoli) hanno acqua riscaldata nei mesi di fine stagione e campi illuminati per il tennis, il padel, il golf, calcio, calcetto, volley o basket che sia. A Isamar Holiday Village resta funzionante fino a fine settembre la mega piscina Laguna da 1900 metri quadri con l’adrenalina dei 6 scivoli pensati per il divertimento di ragazzi e bambini. Non è da meno Barricata Holiday Village con il suo Spray Park, il relax di idromassaggi e massaggi thailandesi, le escursioni lungo il Delta del Po e tutta l’offerta sportiva del villaggio. Infine. l’animazione targata Samarcanda the Joy Maker che continuerà a rallegrare gli ospiti tra tornei, giochi, serate divertenti, balli e spettacoli fino alla chiusura stagionale.

Chioggia, Pellestrina, il Lido e Venezia sono tutte facilmente raggiungibili da Isolaverde e da Isamar. Una bella passeggiata alla scoperta della cittadina famosa per il suo Mercato del Pesce, le cantilene in dialetto, le spiagge abbronzanti di Sottomarina e con il vaporetto si arriva anche a Pellestrina, una delle isole più pittoresche e incontaminate del litorale. A piedi o in bicicletta da lì si raggiunge facilmente la zona Alberoni, nel Lido di Venezia, la riserva naturale del Faro Rocchetta e tutta la storica area dedicata al Festival del Cinema. Inoltre, da Santa Maria Elisabetta partono le principali linee per Venezia e per le sue magnifiche isole, Torcello, Murano, Burano. Se ci si affida alla cortesia della reception di Isamar, è possibile anche prenotare una gita a bordo del Bragozzo Ulisse con aperitivo in mezzo al mare, cullati dalle onde settembrine. Chi invece ama la natura più selvaggia, può far base a Barricata Holiday Village nel cuore del Delta del Po e biosfera Unesco. I luoghi tutt’attorno sono perfetti per il birdwatching e per godere i panorami, le ombre e i colori di dune, saline, valli d’acqua dolce e salmastra. Dal Polesine al Ravennate ci sono tantissimi itinerari da scoprire in bici, a cavallo e anche in barca partendo dalla Sacca degli Scardovari e Porto Tolle fino a Cà Tiepolo, alla bellissima Isola della Donzella o spingendosi all’Abbazia di Pomposa e al Castello estense della Mesola.

Pace, relax e anche un po’ di convenienza che non guasta mai. Fino all’ultimo giorno di apertura fissato al 29 settembre i villaggi Isaholidays propongono prezzi da farci un pensiero e soluzioni da vip. I servizi restano sono tutti aperti compresa l’animazione diurna e serale, i mini, junior e teen club, le giostre e i gonfiabili, i tornei e i corsi di gruppo. Le offerte di Isamar Holiday Village per settembre partono da € 130 per due notti, mentre a Barricata si possono trovare soluzioni a partire da € 110 sempre per due notti.

Dettagli e altri preventivi sono disponibili nelle pagine web dei villaggi: www.villaggioisamar.com e www.villaggiobarricata.com.

