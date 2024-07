Sostenibilità, natura e inclusività: il calendario di agosto del Mountain Future Festival

Dopo il successo di luglio, sull’Altopiano della Paganella si rinnova anche ad agosto l’appuntamento con il Mountain Future Festival: l’evento dedicato alla montagna e ai suoi possibili futuri. La sesta edizione, che animerà il territorio fino a ottobre e che vedrà una data speciale a novembre, vanta un ricco calendario di appuntamenti agostani — tra incontri, approfondimenti, momenti di solidarietà e spettacoli — e la partecipazione di esperti, sportivi e avventurieri, come l’alpinista Tamara Lunger e gli esploratori Alex Bellini e Yanez Borella.

L’evento è stato organizzato dall’Apt Dolomiti Paganella, dalla Comunità della Paganella, dai comuni di Andalo, Fai della Paganella e Molveno, con il contributo di Bim Adige Trento e in collaborazione con Andalo Vacanze, Molveno Holiday, Fai Vacanze e San Lorenzo Dorsino.

Il programma completo del Mountain Future Festival è disponibile sul sito www.mountainfuturefestival.it.

Gli appuntamenti di agosto

Il mese più ricco di incontri si aprirà con “I sogni, i viaggi, le imprese di Tamara”. Durante l’evento, previsto per venerdì 2 agosto a Molveno, la celebre alpinista Tamara Lunger, intervistata dalla giornalista e conduttrice Maria Concetta Mattei, racconterà i sogni di quando era bambina e le imprese eccezionali compiute sulle più alte vette del mondo, passando dalla ricerca di un rapporto intimo con la natura fino alla sensazione di libertà vissuta sulle ali del parapendio.

Mercoledì 7 agosto è il turno di “Arrampicando tra le stelle”, la serata con Matteo Maturi, professore di cosmologia, astrofisica e "relatività" all'Università di Heidelberg, che, nella suggestiva cornice della Falesia Dimenticata di San Lorenzo Dorsino e con telescopio alla mano, accompagnerà in un viaggio alla scoperta del cosmo.

Si continua mercoledì 14 agosto a Molveno con “Le Dolomiti a teatro in piazza - Corda Doppia”, uno spettacolo teatrale, scritto e diretto da Maura Pettorruso con Maria Vittoria Barrella e Stefano Pietro Detassis, che nasce per celebrare il decennale di Brenta Open, l’evento più inclusivo delle Dolomiti. Protagonisti saranno l’individuo e la sua forza di volontà, che rende accessibili luoghi dove le barriere naturali, nell’immaginario insormontabili, portano a soluzioni innovative e inaspettate. L’evento, che vede il contributo video di Roberto Gallina e Gael Delpero e la produzione a opera di PequodCompagnia, è realizzato in collaborazione con Ecomuseo della Judicaria.

L’ultimo weekend del mese l’appuntamento è con “Nell’occhio del ciclone”, un incontro che si terrà sabato 24 agosto ad Andalo. Con l’esploratore Alex Bellini, i partecipanti potranno compiere uno straordinario viaggio "nell'occhio del ciclone" della crisi climatica: quella strana zona di calma apparente rappresentata da chi nel mondo fa ancora poco o nulla di fronte all'accelerazione dei cambiamenti climatici. Conduce la giornalista Paola Pancher.

Domenica 25 agosto, in Piazzetta Orme a Fai della Paganella, l’esploratore Yanez Borella, di ritorno dal suo recente viaggio di oltre 10.000 chilometri attraverso 10 Paesi, compiuto in piena autonomia in bicicletta dal Trentino alla catena montuosa pakistana del Karacorum, racconterà in anteprima la sua straordinaria avventura durante l’incontro “Il ritorno di una goccia d’acqua”. Conduce il giornalista Rosario Fichera.

A chiudere gli appuntamenti agostani sarà, giovedì 29 agosto, la prima tappa di “Dalle Dolomiti all’Etna - In cammino per l’inclusione e la sostenibilità”, un lungo cammino a piedi di oltre 2.000 chilometri che, partendo dall’Altopiano della Paganella, attraverserà l'Italia per unire simbolicamente i due beni naturali Patrimonio Mondiale UNESCO che si trovano a nord e a sud del Paese: le Dolomiti e il Monte Etna. Il viaggio durerà in totale tre mesi e verrà intrapreso per richiamare l'attenzione sull'inclusione e la sostenibilità. Alla prima tappa, che collega Fai della Paganella a Zambana, si possono unire tutti coloro che condividono questi valori. Maggiori informazioni sono disponibili su www.dolomiti-open.org/cammino.

