Il cicloturismo: una nuova opportunità di business per il mondo dell’hotellerie

Sono sempre di più gli italiani che per le vacanze estive (ma non solo) decidono di dedicarsi al cicloturismo, soprattutto con biciclette elettriche. Umbria, Toscana, Piemonte o Marche: tantissime sono le regioni del nostro Paese che si prestano a questa tipologia di vacanza.

Il cicloturismo sta diventando, anno dopo anno, un modo di viaggiare e scoprire il territorio sempre più consolidato. E se in un certo senso è vero che questo sia sempre esistito, la vera novità è data dal boom del cicloturismo elettrico, grazie alle tantissime e-bike che stanno acquistando gli italiani in questo periodo (secondo gli ultimi dati di ANCMA nel 2022 sono state vendute 337.000 e-bike per un +14% rispetto al 2021, e un +72% dal 2019).

Ma cosa possono fare hotel e strutture ricettive per andare incontro a questo trend, incrementando quindi clientela e vendite?

Un’idea potrebbe essere quella di dotarsi di una flotta e-bike, a disposizione del turista che voglia girare il territorio in sella ad una bici. Dotarsi di un parco e-bike, anche composto da sole 3-4 unità per le strutture ricettive più piccole, consente di offrire al turista un nuovo modo di visitare il nostro territorio, che si presta perfettamente a questa tipologia di turismo. Umbria, Marche, Piemonte, ma anche Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana: tante sono le regioni del nostro territorio perfette per essere scoperte in sella ad una bicicletta, anche per famiglie con bambini piccoli. Le e-bike, infatti, sono adatte a qualsiasi tipologia di ciclista e soprattutto anche ai meno allenati, che possono così fare faticose salite e discese senza troppa fatica.

Cambiobike

https://cambiobike.it/ ), punto di riferimento per la vendita online di biciclette elettriche di alta qualità. Cambiobike, infatti, ha recentemente lanciato un servizio di noleggio e-bike per il B2B.





Cambiobike PRO ( Il servizio si chiama https://cambiobike.it/pro-noleggio-flotta-ebike/ ) e consente a hotel e strutture ricettive di affittare per un periodo di tempo che va dai 3 mesi a 24 mesi una flotta di bici elettriche (senza obbligo di flotta minima) con assistenza stradale garantita 24/7.





“Cambiobike PRO nasce dall’esigenza di offrire ad alberghi e strutture ricettive (ma anche più in generale a bike rent e ad aziende) le migliori biciclette elettriche presenti sul mercato - spiega Nicola Giunchi, AD di Cambiobike - Siamo testimoni del successo che il cicloturismo elettrico sta avendo nel nostro territorio e si tratta di un’opportunità di business che deve essere sfruttata al massimo. Proprio per questo, noi di Cambiobike abbiamo messo a disposizione più di 1000 e-bike in giro per l’Italia, contribuendo ad un +63% di aumento del cicloturismo. Speriamo che questo sia solo l’inizio e che il trend positivo prosegua il più possibile; noi saremo sempre qui a disposizione nel fornire tutte le e-bike necessarie per rispondere e andare incontro alle esigenze degli italiani”.

Del potenziale delle e-bike, soprattutto per il mondo hotellerie e turismo, ne è convinta

