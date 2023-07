Vacanze outdoor , le regioni più performanti dell'estate 2023: Sardegna, Sicilia e Calabria

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, promuove un concetto di turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort.



Per l'estate 2023 in Italia, sempre più viaggiatori hanno scelto proprio questa modalità per concedersi qualche giorno di relax; infatti, dall’inizio dell’anno ad oggi è stato registrato un incremento di oltre l’80% delle prenotazioni sulla piattaforma, con un picco previsto per l’8 agosto, giornata in cui oltre 1300 persone si troveranno in vacanza soggiornando in una delle strutture proposte da Pitchup.



Andando a guardare nel dettaglio le regioni preferite per quest’estate, troviamo sul podio la Sardegna, con un aumento del +460% di prenotazioni rispetto al 2022, seguita dalla Sicilia (+278%) e dalla Calabria con un +247%. Al nord Italia vincono invece Trentino Alto Adige con il +242% e il Piemonte (+156%).





I trend dell’estate 2023 per le vacanze en plein air:



Quando si organizza una vacanza, ci sono alcune comodità alle quali non si può rinunciare, ed è qui che i filtri sulle piattaforme di prenotazione vengono in aiuto e ci permettono di selezionare le nostre preferenze per trovare la destinazione perfetta e la struttura dei nostri sogni.



Ad oggi su Pitchup, rispetto a dodici mesi fa, diversi servizi hanno registrato un importante incremento, come la presenza di una piscina all’aperto (+34%), la disponibilità di ristoranti e caffetterie sul posto (+42%), ma anche alcune attività sono molto ricercate, come la pesca (+26%) o l’intrattenimento serale (+46%).



Parlando di comodità, impossibile fare a meno della vasca idromassaggio (+24%).





Ritrovare se stessi con una vacanza immersi nella natura: i solo travellers



A volte un viaggio non serve solo a rilassarsi e staccare dalla quotidianità, ma può essere anche un’ottima occasione per mettersi alla prova, lanciarsi in una nuova avventura e scoprire così i propri limiti e se stessi. I solo travellers sono quindi coloro che si mettono in viaggio senza alcuna compagnia, pronti a conoscere nuove culture, persone e tradizioni. Su Pitchup questa pratica è sempre più diffusa, basti pensare che rispetto al 2022 la voce “solo camping” nelle recensioni a livello globale ha registrato un aumento pari al 25%.



E se pensate che questo non sia un trend a misura di donne, vi sbagliate: i termini "solo female" e "solo woman" sono stati citati nelle recensioni globali il 40% in più negli ultimi 12 mesi rispetto all'anno precedente, dimostrando che è proprio vero il detto “Meglio sole, che male accompagnate”.