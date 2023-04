La grande bellezza dell’Alta Valle Brembana protagonista di un viaggio "Lungo le vie della cultura"

dell’Da, grazie all’associazionee al suo progettoamanti dell’arte e della cultura, ma anche della natura e dei sapori del territorio, potranno partecipare a iniziative, percorsi e progetti natiDai Palazzi di Bergamo ai borghi rurali della Valle Brembana, dai Fantoni ai Rovelli, dal Moroni ai Baschenis, dalle tele di Evaristo alle Terre dei Baschenis, ripercorrendo – concettualmente o fisicamente – quelle vie storiche che, soprattutto in passato, rappresentavanovuole attivare la riflessione sui collegamenti e sulle contrapposizioni tra il centro cittadino e le valli,a partire da sabato 15 aprile con l’inaugurazione della mostra Carlo Ceresa nella chiesa plebana di Santa Brigida,– spiegaorganizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Provincia di Bergamo: dalla mostra delle opere di Carlo Ceresa, in adesione alla settimana della Cultura promossa dalla Diocesi di Bergamo, a passeggiate culturali, ma anche luoghi storici aperti eccezionalmente in collaborazione con il FAI e il Touring Club Italiano, scampagnate sui pedali da Bergamo Alta a Piazza Brembana, un Festival ricco di eventi e Tour dedicati alla scoperta di artisti locali; iniziative impreziosite dapromossi e sostenuti daie, nel caso del restauro del polittico di Antonio Boselli nella chiesa parrocchiale di Cusio, anche dalIl progetto prevede inoltre specifiche iniziative destinate alla popolazione dell’Alta Valle Brembana, per favorire la diffusione della conoscenza della cultura locale; ne sono un esempio le attività didattiche previste nelle scuoledella valle.Il programma, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito https://www.leterredeibaschenis.it/

