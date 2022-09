Greenpeace Italia lancia la nuova linea scuola: diari e quaderni per difendere il pianeta

Un diario e quaderni scolastici per tutte le classi, realizzati in Italia con carta 100% riciclata e inchiostri vegetali, per un ritorno a scuola più green che mai. È la proposta di Greenpeace Italia per ispirare i più giovani alla difesa della natura attraverso il racconto di oltre 50 anni di campagne ambientaliste. “Il futuro è nelle mani dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze: siamo felici di accompagnarli negli anni più importanti della loro crescita, stimolarli alla ricerca della bellezza della natura, al rispetto dell’ambiente e al pensiero critico e costruttivo”, afferma l’associazione ambientalista.

Il diario di Greenpeace è una raccolta di testi e immagini originali per viaggiare intorno al mondo, dall’Amazzonia all’Indonesia, dalle grandi capitali ai luoghi più remoti del pianeta, con due giochi per la classe e una copertina rigida rilegata in filorefe.

I proventi permetteranno a Greenpeace - che per tutelare la sua indipendenza non accetta finanziamenti da aziende e governi - di portare avanti le sue battaglie per le foreste e gli oceani, l’agricoltura sostenibile, le energie pulite, contro il cambiamento climatico e l’inquinamento.

