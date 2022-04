Una vacanza ecofriendly per la Giornata della Terra

Venerdì 22 aprile 2022 si celebra la Giornata della Terra (Earth Day), la più grande manifestazione ambientale del pianeta, un momento importantissimo per promuoverne la salvaguardia, soprattutto adesso che il dibattito sul Clima è accesissimo. Nel nostro piccolo possiamo contribuire ogni giorno, stando attenti ai consumi energetici, evitando gli sprechi in cucina, facendo scelte consapevoli quando facciamo la spesa, utilizzando di più la bicicletta e i mezzi ecologici, ma anche scegliendo viaggi sostenibili.

Ecco una serie di destinazioni per una vacanza ecofriendly:

MOLISE - Diffuso è meglio…

ROMAGNA – Il mare è eco

EMILIA – L’hotel Plastic free

ALTO ADIGE - I Glass Cube ecologici sul lago

ALTO ADIGE - Le Dolomiti a basso impatto ambientale

ALTO ADIGE - Amici dell’ambiente, in Val d’Ega

. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l, sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delleMelise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso. E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale.Tel. 0865 946820, www.borgotufi.it da oltre 10 anni, piste ciclabili, la spiaggia delle tamerici (i) e il. Aè naturale scegliere di vivere, cercando il più possibile di dare il proprio contributo ad uno stile di vita sostenibile. Non è tutto: chi vuole fare il pieno di vacanza sostenibile sceglie, nella ridente cittadina romagnola, i. All’insegna del rispetto dell’ambiente, mettono a disposizione degli ospiti bici ed ebike. Tutti questi comportamenti ecosostenibili dei Ricci Hotels sono stati premiati con laTel. 0547 87102, Numero verde 800 014 040, www.riccihotels.it L’, hotel esperienziale a pochi km da Modena e Maranello è una struttura storica che ha reinventato il senso di ospitalità per diventare un un, in cui ricercare una nuova poetica del lusso moderno, con lo sguardo nella cultura e nei sapori più autentici dell’Emilia. Attuali tecnologie per vacanze smart e per viaggiatori business arricchiscono un centro fitness di nuova concezione e un centro benessere di 400 mq, per soggiorni rigeneranti nel cuore della Motor Valley e della Food Valley. La, nasce dalle eccellenze dell’enogastronomia emiliana ed esalta il gusto in una continua evoluzione creativa, che diventa esperienza indimenticabile al ristorante ALTO, dove assaporare piatti d’autore su un originale rooftop da cui ammirare gli Appennini e vivere la magia di cenare sotto il cielo stellato, grazie ad un avveniristico soffitto che in parte scompare.Tel. 0536 832010, https://executivespahotel.com Glisonoche punteggiano la sponda del, incorniciato dalle Dolomiti.che permette di osservare il cielo e il bosco intorno. Vacanze in piena libertà, quindi, durante le quali la barriera tra interno ed esterno non esiste più:, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Tutto per gustare il sapore di una vacanza lenta, dai rilassanti ritmi umani. Va da sé che anche lesiano: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0, e al ristorante “Il Fienile” sono servite le tipiche preparazioni della cucina altoatesina.Tel. 0474 973138, www.skyview-chalets.com L’ha ottenuto laper l'ecosostenibilità. Il Global Sustainable Tourism Council (GSTC), è un’organizzazione senza scopo di lucro che definisce gli standard di base per lo sviluppo sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo a livello globale.. Lo è ancora di più se si pensa che la struttura ha fatto della lotta ai gas serra una specie di crociata. Il Dolomites Lodge è, infatti,, utilizzando materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro., trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia.con vasca in poliuretanorispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese di San Vigilio di Marebbe: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. In estate, dall’Excelsior partono tour a piedi e in bicicletta e il resort mette a disposizione un bus escursionistico gratuito. Con la Summercard, infine, si può viaggiare gratis su tutti i mezzi e le cabinovie dell’Alto Adige.Tel. 0474 501036, www.myexcelsior.com (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro), a monte della seggiovia Oberholz di. È una(Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante. E, anche: le tipiche preparazioni di montagna (rivisitate con rispetto e fantasia) sono a base di ingredienti locali e naturali.Val d’Ega Turismo, Tel. 0471619500, www.valdega.com