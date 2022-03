Vacanze in riva al lago: le destinazioni da scoprire nel 2022

Le sponde dei laghi della nostra penisola ospitano centinaia di meraviglie naturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche e gli italiani stanno imparando a scoprirle. È quanto emerge dai dati analizzati da Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, che mostrano una vera e propria riscoperta del turismo lacustre nostrano.

Nel 2021, infatti, si è assistito a una crescita del 44% rispetto al 2019 in termini di ricerche, effettuate sul sito, di strutture italiane nei pressi di un lago e i laghi, con il 16% delle preferenze, sono stati la seconda destinazione più amata dagli italiani, precedendo le località montane; al primo posto, invece, il mare, che lungo lo Stivale non teme rivali.

Tra le destinazioni lacustri più apprezzate dagli italiani nel 2021 spiccano il Lago di Garda (56%) e il Lago Maggiore (25%), ai quali si aggiunge sul podio il Lago d'Iseo (5%); per questi ultimi due, inoltre, si segnala un trend in forte crescita, con le preferenze degli utenti che hanno raggiunto nei primi mesi del 2022 rispettivamente il 36% e l'8%. Seguono in classifica i laghi trentini e altoatesini (come Caldonazzo, Levico e Dobbiaco), il Lago di Como, il Lago d'Orta e il Lago Trasimeno.



Pensando a chi, con l'arrivo della bella stagione, vuole andare alla scoperta dei laghi tricolore, Campeggi.com suggerisce 6 destinazioni lacustri da vivere da nord a sud: dal lago di Garda fino ai laghi costieri di Lesina e Varano, in Puglia, passando per Lago Maggiore, Lago d'Iseo, Lago di Caldonazzo e Lago Trasimeno.

Lago di Garda, alla scoperta dell'enogastronomia locale



Il Lago di Garda è il lago più grande d'Italia, uno specchio d'acqua diviso tra tre regioni e altrettante province: Brescia, Trento e Verona. Quest'ultima, in particolare, è nota per i vini d'eccellenza conosciuti in tutto il mondo come i rossi Bardolino e Amarone o il bianco Soave. Per scoprirli tutti si possono percorrere le Strade dei Vini, come la Strada del Vino Valpolicella o la Strada del Vino Custoza, ossia gli itinerari enogastronomici dedicati ai prodotti agroalimentari del territorio.



Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Spiaggia d'Oro di Lazise (VR), che si affaccia direttamente sull'unica spiaggia del Lago di Garda completamente di sabbia; perfetta per i bambini.

Lago Maggiore, tra bellezze storiche e artistiche

Il Lago Maggiore, secondo lago italiano per dimensione, si trova al confine tra Lombardia e Piemonte ed è stato per secoli fonte d'ispirazione per artisti provenienti da tutta Europa e punto di riferimento per le famiglie nobili piemontesi e lombarde. Oggi, il suo passato si traduce in un'eredità fatta di bellezze storiche e artistiche che trovano alcune delle loro massime espressioni sulle Isole Borromee e, in particolare, su Isola Bella, che ospita Palazzo Borromeo e il suo splendido giardino.



Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Rose di Dormelletto (NO), affacciato sul Lago Maggiore, dotato di piazzole e soluzioni glamping e in una posizione privilegiata per andare alla scoperta del territorio.





Lago d'Iseo, alla scoperta delle meraviglie naturali lombarde



Diviso tra le province di Bergamo e Brescia, il Lago d'Iseo è uno specchio d'acqua circondato da numerose meraviglie naturali: il Parco Naturale delle Torbiere Sebine, per esempio, che collega il lago con la Franciacorta, ma anche l'Orto Botanico delle Conifere, con le sue 82 specie di alberi o arbusti, o l'area dei Laghi Fossili di Sovere, che permette di tornare indietro di millenni alla scoperta della storia del nostro pianeta.



Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Sassabanek di Iseo (BS), non lontano dal centro storico cittadino e meta ideale per gli amanti della vacanza all'aria aperta grazie alle numerose attività a disposizione degli ospiti.





Lago di Caldonazzo, per gli amanti degli sport acquatici



Il Lago di Caldonazzo, in Valsugana, è il più grande tra quelli appartenenti esclusivamente alla provincia di Trento e, grazie alle temperature miti delle sue acque balneabili, che variano dai 18 ai 24 gradi, è uno dei più caldi d'Europa. Incastonato ai piedi delle Dolomiti, il lago è circondato da spiagge libere e stabilimenti balneari attrezzati ed è la meta ideale per gli amanti degli sport acquatici, che qui possono divertirsi tra vela, canoa, canottaggio, windsurf, immersioni e sci nautico, un'attività che in Trentino si può praticare solamente in queste acque.



Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Punta Lago di Calceranica al Lago(TN), a pochi passi dalla spiaggia del Lago di Caldonazzo, che organizza per gli ospiti anche numerose escursioni per andare alla scoperta del territorio.





Lago Trasimeno, tra borghi e isole



Il Lago Trasimeno, tra le colline umbre, è il più grande del Centro Italia e ospita tre piccole isole: l'Isola Maggiore, l'unica abitata e legata alla storia di San Francesco d'Assisi, al quale qui è dedicata una chiesa; l'Isola Minore, disabitata; e l'Isola Polvese, con la sua Rocca Medievale e l'antico Monastero dei Monaci Olivetani. Tutt'intorno, lungo le sponde, sorgono paesini e borghi caratteristici, come Castiglione del Lago o Tuoro sul Trasimeno, e si snodano numerosi itinerari naturalistici che portano alla scoperta dell'Oasi La Valle, oggi un'area protetta e meta ideale per gli amanti degli animali e del birdwatching.



Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Village Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno (PG), una realtà affacciata sul lago e immersa in una suggestiva penisola tra natura, relax e comfort.

Laghi di Lesina e Varano, alla scoperta della riserva naturale



Nell'area più settentrionale del Gargano, in Puglia, i protagonisti del turismo lacustre sono i due specchi d'acqua più grandi del sud Italia: i laghi costieri di Lesina e Varano, separati l'uno dall'altro da un colle di circa 250 metri, il Monte Elio. A dividerli dal mare, invece, due sottili strisce di terra che però non impediscono all'acqua salata di mescolarsi con quella dolce delle falde acquifere che alimentano i laghi andando così a creare un luogo unico, oggi Riserva Naturale, abitato da cormorani, martin pescatori e numerose specie di aironi.



Il consiglio di Campeggi.com: il Centro Turistico San Nicola di Peschici (FG), una struttura in stile mediterraneo, immersa nel verde della pineta e con una spiaggia privata larga e sabbiosa perfetta per i bambini.

