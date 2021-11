Dolomiti Superski, lo sci riparte in sicurezza

Si inaugura il 27 novembre 2021 la stagione invernale numero 48 di Dolomiti Superski, la seconda in tempo di pandemia da Covid-19. Le 130 società che gestiscono gli impianti di risalita nella destinazione sciistica hanno investito, tra la stagione 2020-21 che non ha avuto luogo e l'estate 2021, 130 milioni di euro in impianti di risalita nuovi o rinnovati e nell'ammodernamento di piste e dei sistemi di innevamento programmato.

Sono 14 gli impianti di risalita completamente rinnovati, pronti per essere provati, nonché numerose piste rimodellate o recuperate da zone precedentemente utilizzate per fini diversi.

Tra le novità di questa stagione c'è la collocazione sempre più internazionale. La Federconsorzi Dolomiti Superski è infatti entrata a far parte di Ikon Pass, circuito skipass internazionale con sede negli USA, rafforzando così le proprie ambizioni di internazionalizzazione della clientela.

Dolomiti Superski è ad oggi l'unico partner per l'Italia di Ikon Pass: i possessori dello skipass internazionalepossono sciare sulle piste di 47 comprensori sciistici in 5 continenti, tra cui 15 nel Nord America, fino a 7 giorni senza giornate escluse.

Novità anche nell'offerta di soluzioni skipass per tutte le esigenze. Nella stagione invernale 2021-22 debutta l'opzione "Dolomiti Superdays", una tessera personale non trasferibile, sulla quale il cliente può caricare un minimo di 8 fino a un massimo di 40 giornate sci non consecutive.

Inoltre Dolomiti Superski si è dotato di una app, e per facilitare la connessione al web mette a disposizione una fitta rete di oltre 100 hot-spot WIFI gratuiti presso i punti vendita skipass, le stazioni a valle e a monte dei principali impianti di risalita e in alcuni casi anche su tutta la tratta dell'impianto.

Sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, l'impegno di Dolomiti Superski si traduce in azioni concrete, dal software che gestisce i mezzi sulla neve per minimizzarne l'impatto agli impianti di risalita concepiti come infrastruttura di mobilità sostenibile, senza dimenticare la creazione di lavoro come freno allo spopolamento della montagna.

Con 12 zone sciistiche affiliate e

, Dolomiti Superski conta 450 impianti di risalita e 887 piste su un territorio di circa 3.000 chilometri quadrati che comprende l'intero gruppo montuoso delle

, a cavallo tra le province di Bolzano, di Trento e di Belluno nelle regioni del Trentino-Alto Adige e del Veneto, e che 2009 fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO.

