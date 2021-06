Parchi avventura, gustosi picnic ed esperienze in malga: la Valtellina a misura di bambino

Con la sua, che spaziano dallo sport all’adrenalina passando per il benessere, la Valtellina è perfetta per le famiglie che vanno alla ricerca di un luogo autentico dove poter staccare la spina dallo stress quotidiano e ricaricare le pile. Con i suoi paesaggi mozzafiato e la natura rigogliosa, ma grazie anche alle numerose esperienze e attività dedicate alle famiglie, qui i turisti troveranno ilDecidere di trascorrere le proprie vacanze estive in montagna significa vivere una autentica full immersion nella natura, tra i meravigliosi parchi e le riserve naturali che la Valtellina offre ai suoi turisti. Laè uno dei luoghi maggiormente apprezzati dalle famiglie oltre a essereQui un’ampia distesa pianeggiante, ideale anche per chi è alle prime armi, accoglie i turisti i quali, addentrandosi nella riserva, avranno la possibilità di scoprire le bellezze che questo luogo cela come per esempio il, tra cui il maestoso Monte Disgrazia, che con i suoi 3.678m domina l’intera Riserva.All’Osservatorio Eco-faunistico Alpino di Aprica, invece, i bambini potranno conoscere meglio le varie specie animali che popolano il parco, tra cui camosci, stambecchi caprioli e due splendidi esemplari di orso bruno.Le occasioni per divertirsi in Valtellina non mancano mai e, grazie ai suoi numerosi parchi avventura, grandi e piccini potranno vivere giornate spensierate. A Livigno, in Val delle Mine, c’è, un percorso perfetto per veri temerari che attraversa cda scoprire insieme a guide alpine. I bambini più piccoli invece si potranno divertire al, un parco giochi diviso in due zone che invita a stimolare le abilità motorie.A pochi passi dal centro di Livigno si trova il, un parco avventura dove. Tra funi, carrucole e liane per volare da un albero all’altro, i bambini da 3 anni in su potranno imparare ad arrampicarsi in totale sicurezza.La Valtellina è una terra che vanta una tradizione enogastronomica da leccarsi i baffi. Il Consorzio Turistico Valchiavenna organizza, una domenica al mese da giugno a settembre, dei, a Piuro. Circondati solamente dagli splendidi paesaggi della Valchiavenna, gli iscritti avranno l’occasione di: il tour prevede una visita guidata a Palazzo Vertemate Franchi, la prestigiosa dimora del 500 dove la semplicità dell’esterno fa da contrasto allo sfarzo delle sale interne. Il tour continua poi nei giardini del Palazzo dove i turisti sono invitati a scoprire i sapori tipici di questa valle contenuti nei cestini dei picnic. Grandi e piccini potranno così trascorrere una giornata in serenità scoprendo il lato culturale della Valtellina.Per date e maggiori informazioni:20 giugno: https://picnicchic.it/event/picnic-nel-frutteto-con-visita- alla-villa/ 18 luglio: https://picnicchic.it/event/picnic-con-visita-guidata-al- palazzo-vertemate-franchi-2/ 15 agosto: https://picnicchic.it/event/picnic-con-visita-guidata-al- palazzo-vertemate-franchi-3/ 19 settembre: https://picnicchic.it/eventi-allaperto-e-km0/ DalLivigno darà vita alla. Esperienze divertenti a misura di bambino accoglieranno le famiglie in visita al Piccolo Tibet e coloro che prenoteranno durante questa settimana potranno. Acquagranda Active You! è il luogo ideale per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata tra benessere e svago: una piscina baby, un castello con emozionanti scivoli d’acqua e i nuovissimi acquascivoli di quasi 100 metri attendono i più piccini mentre i genitori potranno rilassarsi scegliendo tra sauna e bagno di vapore.Sempre a Livigno, dal 1° luglio al 15 settembre, è possibile conoscere le antiche tradizioni della Valtellina. Le famiglie, per un giorno, scopriranno lae avranno l’occasione di partecipare ad attività come mungitura e ricovero degli animali in stalla, cena tipica con piatti tradizionali e ingredienti a km 0, pernottamento in malga, pascolo degli animali dopo l’alba e colazione. Una meravigliosa esperienza per vivere l’alta montagna nella sua essenza più pura.Per maggiori informazioni e costi: https://www.livigno.eu/contadino-per- un-giorno Se adrenalina è la parola chiave per le prossime vacanze estive in Valtellina, ilè sicuramente una delle attrazioni che non possono mancare nella lista delle attività da fare. Il Family Bob è situato presso la ski area Cima Piazzi Happy Mountain ed èche, grazie alle sue curve paraboliche panoramiche, regala vere e proprie scariche di adrenalina. La rotaia si sviluppa per 600 metri in discesa e per 300 metri in salita e i turisti possono vivere questa esperienza sia d’inverno, circondati dalla magia della montagna d’inverno, sia d’estate, per godere delle calde giornate estive.Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.valtellina.it/it/family- bob Se invece si è alla ricerca di relax e benessere,Qui le terme sono accessibili anche da parte dei più piccoli, i quali troveranno diversiper potersi divertire in totale sicurezza mentre i genitori si rilassano con le Alpi che fanno da cornice.Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.bormioterme.it/benessere/aree-per-bambini/ Visitaresignifica vivere un. Il Parco rappresenta la più importante testimonianza del passaggio delle antiche popolazioni in Valtellina e alcune delle oltre cinquemila figure risalgono addirittura alla fine del Neolitico, al quarto millennio a.C. Sulla sommità del colle si ergono maestosi il castello di S. Faustino e il Castello Nuovo. Trascorrere dei momenti qui significa passare una giornata tra le bellezze della Valtellina e scoprire insieme ai propri genitori il patrimonio culturale-paesaggistico di questo territorio.Per maggiori informazioni visitare il sito: https:// www.parcoincisionigrosio.it/ Anche Madesimo è molto attenta ai suoi turisti più piccoli e, in occasione dell’arrivo dell’estate, ha organizzato il. Il punto di inizio della fiaba è lungo il torrente Scaloggia e successivamente, lungo il versante degli Andossi, i bambini sono invitati al’evoluzione dell’intero racconto. Un modo unico e originale per portare i bambini alla scoperta del territorio e delle bellezze naturali suscitando la loro curiosità.In Valgerola si trova il Percorso degli Ecomusensi, un itinerario multisensoriale di circa 1km che invita tutti i turisti, grandi e piccini, aCircondato dalla natura più autentica, tra paesaggi mozzafiato e vedute impagabili, il Percorso degli Ecomusensi fin da subito richiama l’utilizzo dei cinque sensi: si inizia tra aiuole di erbe con aromi e profumi diversi, per poi continuare nel silenzio della montagna intervallato solamente dai versi degli animali. Dei pannelli tattili invitano i turisti a scoprire un’altra parte del percorso sviluppando il senso del tatto, insieme a materiali e installazioni sugli alberi, tubi sonori e bandiere.Per maggiori informazioni: https://www.valgerolaonline.it/ ecomusensi Tanta natura e autenticità: è questo ciò che trovano le famiglie che visitano la Fattoria didattica Sempreverde, un luogo perfetto per ritrovare il contatto con semplicità e genuinità lontano dal caos cittadino.inoltre, grazie ai prodotti tipici che qui vengono prodotti, i più piccoli potranno fare delle dolci pause gustando le eccellenze valtellinesi.