Zona V: in estate stop cistiti e micosi con mirtillo rosso e probiotici

Estate, croce e delizia per il benessere dell'organismo. Se da una parte il sole ci porta buon umore e risveglia in ognuno di noi la voglia di mare e tintarella, dall'altra la temperature elevate, unite a scarsa attenzione all'alimentazione creano frequenti problematiche di carattere prettamente femminile nella delicata "zona V": irritazioni, cistiti e infezioni vaginali su tutti, in particolar modo le micosi."L'elevata umidità, il caldo e abiti molto stretti sono una combinazione spesso sufficiente a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di candide e cistiti – spiega la dott.ssa takevitamina.com ) – che mare, piscina e costume da bagno enfatizzano ulteriormente. Anche la cattiva alimentazione gioca un ruolo fondamentale: uno scarso apporto di frutta e verdura, infatti, impoverisce l'intestino di fibre e l'organismo di vitamine e minerali.""Per prima cosa un'alimentazione adeguata e un'ottima idratazione: frutta, verdura, cereali integrali e molta, molta acqua, anche addizionata di sali minerali, devono essere inseriti nel quotidiano – consiglia la– Evitare di portare abiti troppo stretti e di fibre sintetiche e cambiare frequentemente il costume da bagno sono un'ulteriore garanzia di sicurezza. Gli integratori che io consiglio sono probiotici e prebiotici per rinforzare e mantenere in salute l'intestino e mirtillo rosso per prevenire le cistiti. È, inoltre, molto efficace, come prevenzione, utilizzare un detergente intimo che contenga tea tree, antibatterico e antifungino del tutto naturale.""Prima di iniziare una terapia antibiotica appropriata e, ovviamente, sono stretto controllo medico, accertarsi del tipo di batterio mediante antibiogramma (urinocoltura) – conclude la dott.ssa Giovanna Geri – E se il fastidio è blando ci si può rivolgere al mondo degli integratori, con combinazioni di mirtillo rosso, D-mannosio e uva ursina. Quest'ultima, in particolare, agisce come un antibiotico naturale. Per le micosi, invece, occorrono creme apposite a base di antimicotici o, per i casi più "disperati", una terapia orale, ma sempre e solo dietro consiglio del medico."

