Viaggio di nozze da sogno: il meglio dell’Asia in tre settimane

Quando si decide il viaggio di nozze tutto deve essere perfetto, ma come scegliere tra le tante mete a disposizione? Scoprire nuove realtà e culture, rilassarsi su una spiaggia tropicale, tuffarsi in qualcosa di lontano ed esotico.. per imprimere nel cuore un inizio straordinario per la futura vita a due. Le opzioni sembrano sconfinate, come decidere?

ha ideato una proposta perfetta per chi vuole vivere al meglio il momento irripetibile della luna di miele, creando un mix di luoghi ed emozioni davvero entusiasmante. Il viaggio è pensato su 19 notti, ma si tratta di un traccia adattabile alle esigenze della coppia.

Si parte con un

da 9 notti, con partenze a date prestabilite e insieme a guida in italiano. Una full immersion in una cultura affascinante e lontana da quella europea, pur nel mondo globale odierno governato dalla tecnologia, che permette di assaporare allo stesso tempo la tradizione e la rincorsa della contemporaneità più avanzata. Il tour tocca Tokyo, Kyoto, Kanazawa e Takayama. Ci si sposta in seguito a

, la città-stato del sud della Malesia, dove si soggiorna tre notti all’esclusivo Ritz Carlton, per scoprire i quartieri e le attrazioni più affascinanti della metropoli. Le ultime sette notti sono riservate invece al puro relax concesso dall’arcipelago delle

. Qui si soggiorna al Palm Beach Resort, sull’atollo di Lhavivyani, in una superba camera Garden Villa con trattamento di All Inclusive.

Il prezzo è su richiesta ed è possibile realizzare preventivi su misura.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.