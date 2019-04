Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api

Melise

Sono piccole ma fondamentali per la nostra esistenza. Grazie all’incessante lavoro dell’impollinazione garantiscono cheche mangiamo arrivi sulle nostre tavole. Le api sono importantissime per tutelare lae garantire un, per invertire la rotta dei cambiamenti climatici.Per questolo scorso anno, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi indispensabili insetti - la cui sopravvivenza è minacciata da diversi fattori, tra cui agricoltura intensiva, pesticidi e cambiamenti climatici - e chiedere azioni concrete di tutela.Le arnie sono immerse nella natura che avvolge il millenario, il maniero in cui è nato Federico da Montefeltro. Nella sua verde vallata caratterizzata da boschi in cui crescono, pini e salici, pascoli di Chianine, alberi di olivo e incolto, si possono percorrereun tempo tracciate dai contadini per occuparsi della campagna, oggi sentieri per viaggiatori alla scoperta dei paesaggi bucolici dell’Umbria. Quidi cui nutrirsi. Ne è testimonianza il buonissimo, da assaporare a colazione tra gli eleganti saloni del maniero o da poter portare a casa, come l’olio e il tartufo. Nella tenuta che si estende per 250 ettari, ci sono 19 percorsi collegati tra loro e anche un maneggio di cavalli di razza frisona. Il prezzo del soggiorno è a partire da 120 euro a notte a persona. (Tel. 075920287, www.petroia.it ).Sulle colline della Romagna, a poca distanza dal mare di, svolazzano tra i fiori spontanei della campagna, in cui crescono. Il cascinale di fine ottocento, con vista sul colle di San Marino e di San Leo, è stato completamente ristrutturato conservando l’anima e lo stile delle case di campagna nei suoi appartamenti. È un luogo in cui godere della bellezza e del relax della vita bucolica, ma anche occasione percon i bambini, che possono scoprire il mondo delle api e del miele, dell’olio e del vino. Inoltre, da questo podere, che si trova a 13 km dallo storico Rubicone, partono percorsiper esplorare l’entroterra romagnolo, raggiungere la vicina Santarcangelo di Romagna (RN) e gli altri caratteristici borghi. I prodotti genuini qui coltivati grazie all’aiuto dell’impollinazione, arrivano. Al Podere La Fattoria prezzo da 250 euro a settimana in appartamento. (Tel. 0547 87102, Numero verde 800 014 040, www.riccihotels.it )., uno dei progetti delborgo al confine tra l’Alto Molise e l’Abruzzo simbolo di resilienza delle aree interne dell’Appennino, che si è dotato di una. Il 1° maggio 2019 sarà presentato ile l’iniziativa dell’Apiario di Comunità – in collaborazione con Legambiente Molise - che vedrà impegnati i partecipanti nella cura delle api che contribuiranno alla produzione delle prelibatezze locali, tra cui le, (il cui meleto è nato dal recupero di terreni abbandonati e dove i pesticidi sono vietati). Si terrà, dove le pratiche ecologiche sono all’ordine del giorno. Un viaggio in questa realtà naturale e vicina ad aree naturalistiche di pregio, come la RiservaUNESCO di, è un’esperienza nuova e stimolante, fuori dalle solite rotte turistiche.Il meleto con il suo, mentre il ristorante diè il luogo in cui provare ila base di prodotti locali e di stagione, secondo le linee del Piano del Cibo, che tra le altre azioni punta a. Per il, prezzo da 130 euro per 2 persone, inclusa colazione, cena e ingresso nel centro benessere. (Tel. 0865 946820, www.borgotufi.it ).c’è un percorso escursionistico tutto dedicato alle api. È ildi Rodengo, che dà alle famiglie con i bambini l’opportunità di scoprire masi di montagna su paesaggi da favola, conoscendo da vicino tutto ciò che riguarda l’apicoltura e la produzione del miele., parte da Rodengo e raggiunge il Masodove si può, con l’aiuto di un esperto apicoltore che spiega. Al ritorno la vista si apre sull’affascinante Castel Rodengo. Vicino al Sentiero delle Api,, in cui ingredienti di stagione coltivati nell’azienda agricola di famiglia arricchiscono la cucina dello Chef Peter(doppia stella Michelin),, che scioglie ed elimina le tossine dal corpo, dando sollievo dal dolore. Il prezzo è di 37 euro per 25 minuti. (Tel. 0472 771136, www.romantikhotels.com ).Ferrara è uno scrigno di, che non potrebbero essere così gustosi senza il lavoro delle api. La coppia di pane ritorto, i cappellacci con la zucca, il panpepato con le mandorle, l’aglio DOC sono solo alcune delle prelibatezze da assaporare nella provincia ferrarese, di cui si può fare esperienza grazie aldi un’azienda agricola sostenibile, per scoprire la casa delle api, come comunicano tra loro e come producono il miele; l’esperienza di, imparando come si estrae il miele dalle arnie fino al prodotto finale in vaso; e infineabbinati a formaggi selezionati. Ogni esperienza è al prezzo di 20 euro, tutte e 3 al costo di 65 euro. Il percorso si può, Tel. 0532 783944.

