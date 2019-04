In occasione di Sol & Agrifood, una nuova tappa di "Giochi di inOrto"

quindi

In occasione di “Sol&Agrifood”, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità,che si adopera per rendere i bambini consapevoli dei vantaggi nel consumare verdura quotidianamente.Un’che negli anni ha già sensibilizzato quasisull’importanza del– nel quadro di un’ed equilibrata – attraverso esercizi e giochi mirati alla scoperta delQuesta tappa di “Giochi di inOrto” si affianca al contesto che vede la città veneta accogliere la fiera: dal 7 al 10 aprile, quattro giorni dedicati a chi offre e chi cerca solo. Mentre a Veronafiere nel Quartiere fieristico gli espositori racconteranno i propri prodotti, i luoghi di origine, le tradizioni e le materie prime, i bambini avranno l’occasione di imparare divertendosi all’interno di un format ludico ed educativo dedicato al mangiar bene presso lo storico negozio di Città del Sole a due passi dall’Arena di Verona.si metteranno in gioco seguendo, attraverso diverse prove e domande, il percorso per raggiungere l’: laall’interno di un. Oltre a rispondere alle domande, bisognerà superare delle prove pratiche. Iinfatti hanno lo scopo di insegnare ai bambinicome la preparazione del terreno, la semina, la cura e il raccolto delle piantine. Insomma, un’occasione per sensibilizzare i più piccoli ae a unL’evento si terrà presso il negozio diin Via Carlo Cattaneo, 8/b.e può essere fatta direttamente in negozio oppure via mail ( verona@cittadelsole.com ) o telefono (045-591761).Disponibili ulteriori informazioni relativamente al negozio sul sito ufficiale diCittà del Sole:

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.