Nespresso dona riso al Banco Alimentare grazie al recupero delle capsule esauste

Nespresso è riuscita a donare a Banco Alimentare della Lombardia 420 quintali di riso, grazie al programma The Positive Cup di Nespresso in Italia per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste.

Anche nel 2018, ilha registrato risultati significativi. Grazie al programmaThe Positive Cupdi Nespresso in Italia per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste, infatti, l’azienda è riuscita a donare a Banco Alimentare della Lombardia. Il progetto, attivo in Italia dal 2011 grazie alla collaborazione tra Nespresso, CIAL, Utilitalia e il CIC (Consorzio italiano Compostatori) e rinnovato nel 2018, consente ogni anno di recuperare e destinare ad una seconda vita le capsule usate, riciclando i due materiali di cui sono composte: l’alluminio e il caffè residuo., mentre il caffè viene trasformato in compost e utilizzato come fertilizzante in una risaia in Provincia di Pavia. Il riso coltivato viene poi acquistato da Nespresso e donato a Banco Alimentare della Lombardia, che a sua volta lo distribuisce a chi è in difficoltà attraverso le strutture caritative del territorio.A partire dal lancio, il programma di raccolta e valorizzazione delle capsule esauste ha permesso di donare a Banco Alimentare della Lombardia 2 MILIONI 467 MILA. Importanti risultati raggiunti anche attraverso il prezioso impegno dei consumatori, che hanno riconsegnato le capsule esauste neinellein cui il programma è attivo.

