Report Abitare Co., mercato residenziale in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025

Pubblicato il: 20/01/2026
Autore: Redazione GreenCity
Boom di compravendite a Frosinone e Sondrio, mentre a Enna, Aosta e Crotone il calo maggiore. Torino, Palermo e Milano trainano le città metropolitane. Firenze in controtendenza.

Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo,raggiungendo548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo?

Secondo l’analisi diAbitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari, da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccanoFrosinone (+45,1%),Sondrio (+34,6%) eBelluno (+34,4%), seguite daGrosseto (+29,3%),Catanzaro (+26,5%),Campobasso (+25,7%),Siena (+25,6%),Imperia (+22,8%),Pavia (+21,4%) eMassa (+21,3%). Sono invece solo 13 i capoluoghi che registrano il segno negativo, con cali più significativi aEnna (-12,9%),Isernia (-10,2%),Aosta (-10,1%) eCrotone (-6,7%).

Guardando alle otto città metropolitane, il quadro è complessivamente positivo: tutte registrano un segno “più”, ad eccezione diFirenze che, nei primi 9 mesi del 2025, mostra una flessione delle compravendite del -2,2%. La città metropolitana più attiva èTorino (+10%), seguita daPalermo (+9,1%) eMilano (+8,4%). Anche nellaCapitale il mercato cresce: sono state registrate 26.694 compravendite, con un incremento del 6,8%. SeguonoGenova (+6,2%),Bologna (+4,4%) eNapoli (+3,6%).

A livello regionale, tra le aree più vivaci spicca l’Umbria, che nei primi 9 mesi del 2025 si posiziona al primo posto con un +15,5% (8.110 compravendite). Sul podio si collocano anche laToscana con +14,1% (37.111 compravendite) e ilFriuli-Venezia Giulia con +14% (7.828 compravendite). Crescita a doppia cifra anche per ilLazio (+12,7%),Emilia-Romagna (+12,6%),Marche (+11,5%),Calabria (+11,4),Piemonte e Veneto, entrambe con una crescita del +11,3%,Liguria (+10,4%) eLombardia (+10,1%).



