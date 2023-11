Aira arriva in Italia per eliminare il gas da un milione di case

Aira avvia le sue attività in Italia per contrastare l’impatto ambientale del riscaldamento residenziale, terzo responsabile europeo per emissioni di CO2.

Aira, società svedese di tecnologie per l’energia pulita, arriva oggi in Italia con l’obiettivo di eliminare l’utilizzo del gas e accelerare il percorso di decarbonizzazione. L’obiettivo della società è di raggiungere, nei prossimi dieci anni, un milione di case in Italia e cinque milioni di abitazioni in tutta Europa attraverso soluzioni tecnologiche sostenibili. L’ecosistema clean energy-tech di Aira comprende pompe di calore di ultima generazione, pannelli solari, batterie di accumulo e offerta luce. Grazie al suo ecosistema Aira consentirà il 55% di risparmio sulle spese energetiche e la riduzione delle emissioni di oltre il 75% rispetto alle soluzioni alimentate da combustibili fossili.

Nel nostro Paese il 67% delle famiglie utilizza ancora combustibili fossili per riscaldare la propria casa e questo contribuisce a produrre il 12% delle emissioni di CO2. L’elettrificazione del riscaldamento rappresenta dunque un aspetto fondamentale affinché il nostro Paese e tutta l’Europa guidino la rivoluzione dell’energia pulita e raggiungano gli obiettivi Fit-for-55.

Passando da una caldaia a gas a una pompa di calore, le famiglie risparmieranno oltre il 40% sul costo del riscaldamento e ridurranno sia il consumo energetico sia le emissioni di CO2 del 75%, senza apportare alcun cambiamento al proprio stile di vita. Aira rende il passaggio conveniente e accessibile con un'offerta unica che comprende un piano all-inclusive, una garanzia di comfort e l'impegno di passare dall'ordine all'installazione nel giro di 30 giorni, senza costi iniziali.

Inoltre, i clienti italiani possono beneficiare di soluzioni di finanziamento agevolato e supporto nell’ottenimento delle detrazioni fiscali, consentendo loro un piano di pagamento mensile contenuto.

Al momento, l'offerta di Aira è disponibile in sei regioni – Lombardia, Piemonte, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria – e continuerà la sua rapida espansione.

Inoltre Aira ha stretto una partnership con Dolomiti Energia, fornitore di energia rinnovabile 100% certificata, con cui è nata "Simply The Best Energy", l’offerta luce dedicata a chi sceglie una pompa di calore Aira, con tariffa a prezzo variabile e uno sconto del 10% sul PUN (Prezzo Unico Nazionale), il miglior prezzo al kWh in Italia.

