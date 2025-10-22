▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Iuav lancia GREWAPP, l’app di citizen science per la tutela delle zone umide

Pubblicato il: 24/10/2025
Autore: Redazione GreenCity
GREWAPP rappresenta un passo avanti verso la creazione di una rete di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Croazia per la governance sostenibile delle zone umide, promuovendo modelli innovativi e una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini.

È online GREWAPP, la nuova applicazione mobile per coinvolgere cittadini, studenti, turisti e operatori locali nella tutela degli ecosistemi delle aree umide, nella raccolta di dati ambientali e nella divulgazione delle conoscenze sui fenomeni legati al cambiamento climatico.

Disponibile suGoogle PlayeApp Store, l’app è stata sviluppata nell’ambito del progettoGREW – Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region, finanziato dal programmaInterreg Italy–Croatia 2021–2027, di cui l’Università Iuav di Veneziaè capofila.

GREWAPP è stata realizzata dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, partner pugliese del progetto, e nasce come strumento di citizen science (scienza partecipativa), ossia di collaborazione tra cittadini e scienziati professionisti per generare nuova conoscenza attraverso il coinvolgimento attivo nella raccolta, analisi e interpretazione dei dati scientifici.

L’app consente di esplorare e conoscere le otto aree pilota del progetto GREW, situate nel bacino adriatico tra Italia e Croazia – tra cui la laguna nord di Venezia – attraverso mappe interattive, itinerari, punti di interesse, schede informative e contenuti multimediali.

Gli utenti possono inoltre contribuire attivamente segnalando eventi o dati ambientali utili al monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico e alla gestione sostenibile di questi ecosistemi fragili.

“GREWAPP è uno strumento che unisce conoscenza e partecipazione – spiega Maria Chiara Tosi, referente scientifica del progetto e docente all’Università Iuav di Venezia – perché solo attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini possiamo promuovere una governance realmente condivisa e sostenibile delle zone umide.”

La versione attuale dell’app è disponibile in italianoinglese e croato e sarà costantemente aggiornata con nuovi contenuti e dati forniti dai partner di progetto.



