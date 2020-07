Ondate di calore: a rischio le infrastrutture di tutto il mondo

. Nel bacino del Mediterraneo, in particolare, l'accelerazione è stata drastica: dal 1980 ad oggi si sono aggiunti 6,5 giorni di caldo estremo ogni decennio, una situazione che diventerà ancora più critica tra il 2030 e il 2050. A lanciare l'allarme è Sensoworks, la startup italiana specializzata in monitoraggio infrastrutturale supportata da piattaforme tecnologiche multilivello.“Da qui al 2050 il riscaldamento globale metterà a rischio la sicurezza delle infrastrutture a livello mondiale” avvisano. E non è solo il caldo, ma anche il conseguente incremento dei periodi di alluvione, delle tempeste e degli uragani. Fenomeni climatici che sono aumentati in quasi ogni parte del mondo, sia in frequenza che in durata.Secondo il Centre of Excellence for Climate Extremes (CLEX), centro di ricerca a cui aderiscono cinque università australiane, il Consiglio Nazionale delle Ricerche del governo australiano (ARC) e numerose organizzazioni internazionali,(calore cumulativo) sta aumentando in media a livello globale in una forbice che varia da 1 a 4,5° Celsius ogni decennio. Ma in Medio Oriente e in certe zone dell'Africa e del Sud America l'aumento raggiunge anche i 10° Celsius.Secondo i dati del CLEX, nella peggiore stagione delle ondate di calore si sono verificati in Australia addirittura 80° Celsius di calore cumulativo in più e. Lo studio coordinato da Sarah Perkins-Kirkpatrick dell'Università di Sydney insieme a Sophie Lewis dell'Università di Canberra è stato pubblicato questo mese su Nature Communications.“Sottovalutare questa situazione sarebbe un errore. Ma con il monitoraggio dinamico sarà possibile risolvere fin d'ora il problema infrastrutturale” sottolinea, startup già attiva a livello globale, con uffici anche a Boston e monitoraggi in molti Paese europei, inclusa la Francia.“I ponti italiani sono stati costruiti a regola d'arte e anche la manutenzione è stata nella maggior parte dei casi adeguata. Oggi, tuttavia, le nuove tecnologie consentono di fare di più: di prevedere il futuro e prevenire un evento infrastrutturale prima che accada” puntualizza De Carlo, sottolineando la necessità di(quello caratterizzato da ispezioni tecniche sporadiche realizzate da tecnici in carne e ossa), consentendo così di avere un controllo costante e in tempo reale attraverso strumenti tecnologici all'avanguardia.“Il monitoraggio rappresenta un aspetto critico per il futuro perché il patrimonio infrastrutturale italiano, seppure progettato alla perfezione e manutenuto con grande impegno dagli enti e dalle società preposte, è stato ideato tenendo conto di una determinata sismicità che è variata nel tempo, così come è cambiato anche il contesto climatico” prosegue De Carlo. Fortunatamente anche la tecnologia evolve e oggi sta cambiando ancora più velocemente di prima, consentendo adeguamenti non solo alle nuove esigenze di oggi, ma anche a quelle di domani.. Per questo la società romana ha aperto uffici anche in America, volendo contribuire con una tecnologia made-in-Italy a evitare scenari che negli ultimi 32 anni hanno visto crollare negli Stati Uniti ben 1.062 ponti.In Italia, certo, la situazione è diversa perché i criteri adottati sono tra i più sicuri al mondo. Ma è il contesto che sta cambiando. “Le tempeste di piena estate confermano la tendenza alla tropicalizzazione, con una elevata frequenza di sfasamenti stagionali, precipitazioni intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con eventi estremi e sbalzi termici anche notevoli” osservano gli esperti di Sensoworks, che con l'occasione hannoVolendo fare una graduatoria delle regioni in quanto a monitoraggio infrastrutturale, facendo riferimento a dati ANAS aggiornati a gennaio 2020, Sensoworks ha calcolato il rapporto tra le ispezioni annuali obbligatorie da realizzare su quelle effettivamente realizzate e ha aggiornato tali dati, tenendo anche conto degli ultimi provvedimenti adottati, come le ispezioni recentemente disposte in Liguria, normalizzando poi i risultati in maniera tale da partire da un punteggio massimo di 100/100.che è prima con un punteggio di 100/100, seguita al secondo posto dallacon un punteggio di 75/100 e poi l'che è terza con un punteggio di 70/100. A breve distanza, quarta è lache totalizza 68/100, mentre chiude la top-5 l'con un punteggio di 65/100.“In generale un po' per tutte le regioni italiane le performance sono buone. Ma la vita di un ponte è comunque legata a molte variabili, inclusa quella climatica, che possono portare talvolta a problemi strutturali. Oggi con Sensoworks eventuali problemi possono essere monitorati, previsti e risolti prima che si arrivi ad una situazione in cui vi sia la seppure minima probabilità che si verifichino” conclude il ceo e co-fondatore di Sensoworks.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.