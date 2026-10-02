Masseria AuraTerrae: punto di partenza strategico per esplorare il patrimonio storico e culturale della Puglia centrale

La storica dimora tra Polignano a Mare e Conversano si candida a rifugio ideale per un fine settimana all'insegna della cultura, unendo il fascino delle Giornate FAI d'autunno del 10 e 11 ottobre 2026 al relax tra ulivi secolari e percorsi wellness all'aperto.

Immersa tra distese di ulivi secolari, vigneti rigogliosi e scorci suggestivi che si aprono verso il mare Adriatico, Masseria AuraTerrae rappresenta una base d'appoggio privilegiata per chi desidera immergersi nella scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Puglia centrale. La struttura, poggiata su un colle panoramico che domina il litorale compreso tra Mola di Bari e Monopoli, gode di una posizione particolarmente favorevole tra Polignano a Mare e Conversano, consentendo di raggiungere in pochissimo tempo i borghi più caratteristici, le architetture rurali e i monumenti d'interesse disseminati nell'entroterra.

Il fine settimana del 10 e 11 ottobre 2026 offre ai viaggiatori un'opportunità straordinaria per arricchire il proprio itinerario grazie agli appuntamenti con le Giornate FAI d'Autunno, che permetteranno di accedere a luoghi d'arte e siti solitamente chiusi al pubblico. Nel corso del mese di ottobre, il clima mite e le temperature gradevoli invitano a vivere le giornate interamente all'aperto, alternando escursioni culturali nei centri storici a lunghe passeggiate tra le stradine di campagna e momenti di profondo relax nella natura incontaminata.

La masseria stessa custodisce e racconta secoli di storia locale, trasformando il soggiorno in un'esperienza autentica e immersiva. Nata originariamente come torre di avvistamento nel 1600, la struttura divenne probabilmente un rifugio per i monaci contadini nel 1700, prima di essere convertita in una prospera dimora agricola. Oggi, grazie a un meticoloso e rigoroso progetto di recupero conservativo, l'immobile rivive nella forma di un raffinato albergo diffuso di charme. All'interno, le camere e gli spazi dedicati agli ospiti sono stati ricavati direttamente dai volumi storici, distribuendosi armoniosamente tra corti lastricate, vicoletti in pietra e piazzette che preservano intatta l'identità dell'antico borgo rurale.

Al rientro dalle escursioni culturali, AuraTerrae accoglie i visitatori in un'atmosfera raccolta e rilassata, scandita dai ritmi lenti e rigeneranti della vita di campagna. Il concetto di benessere diffuso che caratterizza l'intera filosofia della struttura si concretizza in un percorso wellness all'aria aperta, che comprende piacevoli passeggiate tra giardini profumati di erbe aromatiche e fioriture spontanee, tonificanti bagni nella scenografica piscina riscaldata e momenti di assoluto relax all'interno della Sauna a Botte panoramica.

Gli ampi spazi aperti affacciati sulla vallata, l'ampio ventaglio di esperienze autentiche pensate per entrare in contatto diretto con le tradizioni locali - come i laboratori artigianali dedicati agli antichi mestieri - e l'offerta enogastronomica del Ristorante Mareincielo completano l'offerta del soggiorno. La cucina, profondamente radicata nella stagionalità e nella valorizzazione delle materie prime del territorio, trasforma ogni pasto in un percorso sensoriale tra i sapori tipici della tradizione pugliese.

Facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Bari in circa 40 minuti d'auto, la masseria si conferma dunque come una scelta strategica e confortevole per un fine settimana di scoperte artistiche. Al contempo, rappresenta l'occasione perfetta per riscoprire una Puglia più intima e silenziosa, fatta di campagne curate, architetture rurali cariche di fascino e borghi antichi da vivere nella calda e suggestiva luce d'ottobre.

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