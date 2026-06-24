I cani e i gatti italiani sono i più fuggitivi d’Europa: ecco l’identikit dei pet in fuga

Nei mesi compresi tra marzo e maggio 2026, un’approfondita analisi condotta da Kippy, azienda specializzata in dispositivi intelligenti per il monitoraggio degli animali, ha permesso di delineare un quadro preciso e inaspettato del fenomeno delle fughe di cani e gatti in Europa. I dati raccolti sono eloquenti: su oltre 4.000 eventi registrati dai sistemi GPS, ben il 50% si concentra in Italia, che si posiziona così al primo posto nel continente, seguita a distanza dalla Francia con il 30% e dalla Germania con l’8%. Questo studio, che mira a comprendere le dinamiche dello smarrimento accidentale, smonta diversi luoghi comuni dimostrando che la propensione a varcare i confini domestici non dipende dall'età o dal sesso dell'animale, quanto piuttosto dal suo stile di vita e, nel caso dei cani, dalla stazza. Gli animali abituati a vivere prevalentemente all'aperto tendono a superare i confini tre volte più spesso rispetto ai compagni che trascorrono la giornata tra le mura di casa, mentre è emerso un dato controintuitivo sulla sfida tra specie: i cani scappano il 43% in più rispetto ai gatti, rivelandosi decisamente più inquieti nella gestione degli spazi. Anche la dimensione corporea gioca un ruolo chiave, con gli esemplari di taglia superiore ai venti chili che registrano una media di allarmi quattro volte superiore rispetto ai soggetti mini sotto i cinque chili.

Guardando alle razze, la graduatoria appare fortemente influenzata dal DNA e dalle inclinazioni caratteriali. Tra i cani, i più dinamici si confermano quelli da pastore o da lavoro come il Border Collie, il Jack Russell e il Siberian Husky, mossi da un innato bisogno di esplorazione, mentre sul versante felino sono il Siamese e il Maine Coon a detenere il primato, distinguendosi per una spiccata identità territoriale. Un altro aspetto che ribalta le aspettative riguarda le tempistiche: gli allarmi non si concentrano durante le ore notturne, che risultano essere le più tranquille, ma avvengono principalmente durante il giorno. Il picco massimo si raggiunge alle otto del mattino, seguito da una seconda ondata all'ora di pranzo, con il martedì che si attesta come il giorno più "caldo" della settimana. La fuga, dunque, appare strettamente legata ai momenti in cui la routine familiare si mette in moto e la soglia di attenzione dei proprietari cala.

A livello geografico, la mappa delle segnalazioni in Italia è fortemente sbilanciata verso il Nord, che copre da solo la metà degli allarmi nazionali, con il Veneto in testa alla classifica regionale, seguito da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. Questa concentrazione è probabilmente figlia del clima mediterraneo e della diffusione capillare di abitazioni con giardino, dove la vita all'aperto rappresenta una consuetudine. Qualora si verificasse un’emergenza, gli esperti suggeriscono di non perdere mai la lucidità, evitando di inseguire l'animale correndo o urlando, comportamento che spesso viene interpretato dal pet come un gioco o una minaccia, aumentando il panico e spingendolo ad allontanarsi ulteriormente. È invece fondamentale mantenere la calma e presidiare il punto dell'ultimo avvistamento, lasciando sul posto oggetti familiari che fungano da punto di riferimento olfattivo, e allertare senza indugio le strutture locali come canili, gattili e veterinari, avviando così una ricerca coordinata e tempestiva.

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