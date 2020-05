Raccolta RAEE in Italia nel 2019: incremento del 10,44% rispetto al 2018

Nel corso dell’anno che si è da poco concluso, il Consorzio, attraverso i 1.813 punti di prelievo gestiti, ha proceduto allaNello specifico, sono state 2.685 (10,4%) le tonnellate raccolte di apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi che rientrano nella categoria R1 (frigoriferi, condizionatori, congelatori, etc.), 4.854 le tonnellate (18,8%) di grandi apparecchiature, come lavatrici e lavastoviglie (categoria R2), 8.181 tonnellate (31,6%) di tv e monitor (categoria R3), 10.146 (39,2%) tonnellate di IT e Consumer Electronics, come computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici (categoria R4), e 18 tonnellate di sorgenti luminose, come lampade e led (categoria R5).La, per un totale complessivo di 4.905 tonnellate di RAEE, seguita dal Lazio (2.547 tonnellate) e dall’Emilia-Romagna (2.387 tonnellate). La prima regione del Meridione è la Campania, in settima posizione, con 1.605 tonnellate. La prima provincia è Bergamo, con 1.300 tonnellate raccolte, seguita da Milano (1.217 tonnellate) e Roma (1.053 tonnellate).Rafforzata la leadership del Consorzio ERP Italia nell’ambito delle operazioni di, giunte, nel 2019, a quota 3.293 tonnellate, mentre per quanto riguarda il comparto professionale, la raccolta ammonta ad oltre 3.300 tonnellate., mentre per il 4,41% si è proceduto a smaltimento e per l’8,28% alla valorizzazione energetica.Nel corso dell’ultimo anno, ERP Italia ha gestito oltre 40.200 richieste di ritiro su tutto il territorio nazionale presso Punti di Prelievo quali per esempio Centri di Raccolta Comunale, punti appartenenti alla grande distribuzione, impianti di trattamento RAEE e centri di stoccaggio. Nello specifico, 21.400 sono state le richieste per quanto riguarda i servizi di tipo professionale, mentre 18.896 gli ordini relativi all’ambito domestico.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.