, con centinaia di eventi organizzati lungo il suo percorso da Roma a Brindisi domenica 12 maggio. Appuntamenti rivolti a tanti pubblici diversi grazie all’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti e alle visite guidate, alle passeggiate nella natura accompagnate dalla descrizione storica dei luoghi, ai trekking, ai ciclotour, alla musica, al teatro, alle attività ludiche per bambini, alle degustazioni, alle mostre e agli incontri culturali e tematici.Il festival vive grazie al contributo attivo di tante realtà nazionali e locali che, tutte insieme, danno vita a circa 200 appuntamenti nel Lazio, in Campania, in Basilicata e in Puglia unendo idealmente le tante città e comunità locali presenti lungo il tracciato. Per questo, è un. E quest’anno l’edizione romana riserva una novità: avrà il suo cuore non più per strada, ma nei punti di interesse dove verranno organizzati le visite guidate e gli spettacoli. Dal carcere Mamertino alla Villa dei Quintili passando per la Caffarella e le tombe di via Latina, è stata elaborata una mappa dei principali punti di interesse erecentemente mappato dai volontari di Legambientecon il Trekker Street View di Google.L’ArcheoGRAB, disegnato appositamente per Appia Day 2019 su una cartina speciale, è un percorso di 18 chilometri da godersi in bicicletta, che si sviluppa attraversoin altrettanti luoghi e monumenti simbolo del territorio: Arco di Druso, Ex Cartiera Latina, Caffarella Vigna Cardinali, tombe di via Latina, Acquedotti laghetto, Villa dei Quintili Santa Maria Nova, Mausoleo di Cecilia Metella. Per ogni tappa una foto, per ogni foto un timbro e al termine del tour coloro che avranno raccolto tutti i sette timbri riceveranno maglietta e borraccia riservate agli amici di Appia Day 2019.Un’altra novità dell’Appia Day 2019 è il: una guida virtuale che mette assieme accoglienza, servizi turistici percorsi culturali, naturalistici e del gusto, con l’obiettivo di comporre e far vivere lungo l’Appia Antica il primo cammino multimodale al mondo: piedi e pedali, ma anche treno, bus, corriere, sharing. Un prodotto da realizzare con il contributo sia dei partecipanti alla rete APPIA sia dei singoli cittadini che potranno contribuire alla sua realizzazione di un progetto editoriale che mette in risalto i tanti e diversi punti di interesse presenti lungo il percorso.Tutti gli appuntamenti su www.appiaday.it.