Sicurezza idrica nei condomini: arriva la guida gratuita contro la Legionella

In occasione della fiera MCE 2026 – Mostra Convegno Expocomfort, è stata presentata ufficialmente la guida intitolata "Legionella nei Condomini", un documento tecnico operativo fondamentale per la gestione e la prevenzione della legionellosi. L’iniziativa è il frutto di un lavoro corale durato oltre un anno, che ha visto la partecipazione di Aqua Italia e AVR, associazioni federate ad Anima Confindustria, insieme al prezioso contributo di ANACI e ATS Lombardia. L'obiettivo primario della pubblicazione, già disponibile gratuitamente online sul portale dedicato, è quello di colmare un vuoto informativo e fornire a cittadini e amministratori strumenti concreti per contrastare la diffusione del batterio Legionella pneumophila, un tema che sta assumendo una rilevanza crescente per la salute pubblica e la sicurezza del patrimonio immobiliare italiano.

La necessità di un intervento strutturato nasce dai dati allarmanti registrati nell'ultimo periodo, con oltre 4.600 casi di legionellosi notificati in Italia nel 2024. Questo incremento significativo, che si traduce in una media superiore ai dieci casi al giorno, colpisce in particolar modo le regioni del Nord e la popolazione sopra i sessant'anni. La guida risponde quindi all'urgenza di fornire una sintesi delle migliori pratiche e tecnologie disponibili per la manutenzione degli impianti idrici interni, allineandosi alle più recenti normative europee e nazionali, come i decreti legislativi 18/2023 e 102/2025, che pongono la protezione della salute umana al centro della gestione delle reti idriche.

Un aspetto cruciale trattato nel manuale riguarda le responsabilità legali e amministrative. Oggi l’amministratore di condominio è identificato come il Gestore della Distribuzione Idrica Interna (Gidi), con il compito di garantire la qualità dell’acqua dal punto di consegna fino al rubinetto dell’utente finale. La mancata osservanza di questi obblighi di manutenzione e controllo può comportare sanzioni amministrative pesantissime, che variano dai 5.000 ai 30.000 euro, oltre a possibili conseguenze civili e penali in caso di danni alla salute dei condomini. Per supportare gli amministratori in questo compito delicato, la guida introduce matrici di calcolo del rischio, protocolli di disinfezione termico-chimica e l'importanza di affidarsi a contratti di gestione con operatori qualificati.

Infine, il documento non trascura il ruolo attivo che ogni singolo cittadino può svolgere all'interno della propria abitazione. La prevenzione passa infatti anche attraverso semplici ma efficaci abitudini domestiche, come far scorrere l’acqua dai rubinetti poco utilizzati per alcuni minuti ogni settimana e procedere alla pulizia trimestrale di rompigetto e soffioni della doccia. Monitorare che la temperatura dell'acqua calda sia mantenuta almeno a 60°C e adottare sistemi di trattamento contro incrostazioni e corrosioni sono ulteriori passi fondamentali per impedire la proliferazione batterica senza alterare la potabilità dell'acqua. Grazie a questa visione multidisciplinare, la guida si propone come uno strumento indispensabile per trasformare la prevenzione da mera misura tecnica a vera e propria cultura della salute collettiva.

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